Poznaliśmy kolejne nazwiska przyszłych ministrów w nowym rządzie Petera Magyara. Lider Tiszy ogłosił dziś polityków, którzy obejmą resort transportu i inwestycji oraz spraw społecznych i rodzinnych w swoim rządzie. Gabinet ma się składać z 16 ministerstw.
Magyar ogłosił na Facebooku, że „poprosił o objęcie stanowiska ministra transportu i inwestycji” Davida Vitezyego. Zaznaczył, że powierzył mu „wyprowadzenie MAV (państwowego przedsiębiorstwa kolejowego - PAP) z chaosu, rozpoczęcie wdrażania programu transportu i rozwoju obszarów miejskich oraz zapoczątkowanie, po odzyskaniu funduszy unijnych, drugiej złotej ery węgierskich kolei i transportu”.
Vilmos Katai-Nemeth otrzymał misję kierowania ministerstwem spraw społecznych i rodzinnych. Polityk - jak zauważył sam Magyar - będzie pierwszą w historii Węgier niewidomą osobą, która pokieruje tym resortem.
„Na rzecz poprawy sytuacji węgierskich rodzin”
Jako osoba z dysfunkcją wzroku zna z doświadczenia wyzwania stojące przed osobami z niepełnosprawnościami
— podkreślił lider partii TISZA.
Jego celem będzie reprezentowanie potrzebujących oraz wzmocnienie systemu opieki społecznej i systemu ochrony dzieci. Za priorytety uznaję stworzenie sprawnie działającego systemu ochrony dzieci, pełne śledztwo w sprawie przestępstw popełnionych w ciągu ostatnich 20 lat oraz rozwój sprawnego systemu opieki społecznej. Będzie on działać na rzecz poprawy sytuacji węgierskich rodzin na wszelkie możliwe sposoby oraz budować sprawnie funkcjonujące i humanitarne Węgry, gdzie każde dziecko rodzi się i może dorastać w pokoju i bezpieczeństwie
— podkreślił Magyar we wpisie.
Wcześniej ogłoszeni ministrowie
Przewodniczący Tiszy ogłosił dwa dni temu, że poprosił Viktorię Lorincz o objęcie stanowiska ministra rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich oraz że powierzy Balintowi Ruffowi kierowanie kancelarią premiera. W poniedziałek przyszły szef rządu ogłosił nazwiska ministrów: finansów, gospodarki i energii, spraw zagranicznych, zdrowia, obrony, środowiska oraz gospodarki rolnej i żywności.
Wybory parlamentarne na Węgrzech, przeprowadzone 12 kwietnia, wygrała opozycyjna Tisza pod przewodnictwem Petera Magyara, zdobywając 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wynik ten daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony 9 maja.
xyz/PAP
