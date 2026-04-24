Ukraina powinna zostać pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i otrzymać gwarancje bezpieczeństwa od NATO; bezpieczeństwo Ukrainy jest bezpieczeństwem Polski – powiedział były prezydent RP Andrzej Duda, występując na Kijowskim Forum Bezpieczeństwa w ukraińskiej stolicy.
Członkostwo w UE i gwarancje od NATO
Ukraina należy do Unii Europejskiej. Na razie – w sensie duchowym, ale jej pełnoprawne członkostwo nie jest kwestią dobroczynności. To kwestia sprawiedliwości i strategicznej konieczności
— oświadczył Duda.
Kijowskie Forum Bezpieczeństwa (Kyiv Security Forum) to coroczne wydarzenie międzynarodowe, organizowane od 2007 r. przez Fundację Open Ukraine byłego premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka. W tym roku odbywa się w dniach 23–24 kwietnia.
Przemawiając do uczestników spotkania, Duda zaznaczył, że Ukraina potrzebuje wiarygodnych i jasnych gwarancji bezpieczeństwa.
Ukraina zasługuje na jasne i przekonujące gwarancje bezpieczeństwa od NATO z wyraźną ścieżką do pełnoprawnego członkostwa, jeśli jest to suwerenne życzenie narodu ukraińskiego
— podkreślił b. prezydent Polski.
Co po wojnie?
Duda powiedział, że wojna musi zakończyć się sprawiedliwym pokojem, a Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Jego zdaniem rosyjskie projekty energetyczne, takie jak gazociąg Nord Stream, powinny zostać całkowicie zdemontowane, gdyż godzą w bezpieczeństwo Europy.
Polityk odniósł się także do powojennej odbudowy Ukrainy, zaznaczając, że powinna być ona realizowana przede wszystkim przez samych Ukraińców. Jego zdaniem głównym źródłem finansowania powinny być zamrożone rosyjskie aktywa.
„Wolny świat się nie zmęczy”
Zaapelował także, aby nie dopuścić do „zmęczenia wojną” w społeczności międzynarodowej.
Nie ma miejsca na zmęczenie wojną. Wolny świat się nie zmęczy. Będziemy wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa
— zapewnił Andrzej Duda. Podkreślił, że zwycięstwo Ukrainy będzie zwycięstwem całego demokratycznego świata i gwarancją bezpieczeństwa w Europie.
Duda przypomniał też swoją wizytę w Kijowie 23 lutego 2022 r., którą złożył razem z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Nazwał ją symbolicznym momentem w przededniu pełnowymiarowej inwazji Rosji. Były prezydent ocenił, że był to nie tylko gest, ale też zobowiązanie.
To była obietnica, że Polska, Litwa i cały demokratyczny świat będą stać obok Ukrainy
— oświadczył.
Duda podkreślił, że Polska wypełniła to zobowiązanie, otwierając granice dla milionów Ukraińców, stając się kluczowym centrum logistycznym pomocy oraz przekazując Ukrainie własne uzbrojenie i sprzęt wojskowy.
Zrobiliśmy to, bo rozumieliśmy: bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Polski, a bezpieczeństwo Polski to bezpieczeństwo całej wspólnoty transatlantyckiej
— powiedział Duda.
kk/PAP
