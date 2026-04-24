Netanjahu walczył ze złośliwym nowotworem. "Dzięki Bogu, jestem zdrowy". Dlaczego opóźnił publikację raportu medycznego?

Benjamin Netanjahu / autor: Fratria
Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował na portalu X o swoim stanie zdrowia. Podczas ostatniej kontroli u szefa rządu w Tel Awiwie zdiagnozowano nowotwór złośliwy prostaty we wczesnym stadium i bez przerzutów. „Poddałem się ukierunkowanemu leczeniu, które usunęło problem i nie pozostawiło po nim śladu” - napisał. Podkreślił, że opóźnił publikację raportu o jego zdrowiu o dwa miesiące, aby nie został on ujawniony w szczytowym momencie wojny.

Dzisiaj opublikowano mój roczny raport medyczny. Poprosiłem o opóźnienie jego publikacji o dwa miesiące, aby nie ukazał się w szczytowym momencie wojny i nie pozwolił irańskiemu reżimowi terrorystycznemu na szerzenie jeszcze większej fałszywej propagandy przeciwko Izraelowi. W związku z tym pragnę podzielić się z Państwerm trzema informacjami

— napisał.

Dzięki Bogu, jestem zdrowy”

1 - Dzięki Bogu jestem zdrowy. 2 - Jestem w doskonałej kondycji fizycznej. 3 - Miałem drobny problem zdrowotny z prostatą, który został całkowicie wyleczony. Dzięki Bogu, to już za mną

— czytamy dalej.

Półtora roku temu przeszedłem udaną operację łagodnego przerostu prostaty i od tego czasu jestem pod regularną kontrolą lekarską. Podczas ostatniej kontroli w prostacie odkryto maleńki punkt o średnicy mniejszej niż centymetr. Po badaniu okazało się, że jest to bardzo wczesny etap nowotworu złośliwego, bez żadnych przerzutów

— dodał premier Izraela.

Lekarze wyjaśnili 76-letniemu politykowi, że jest to zjawisko powszechne wśród mężczyzn w tym wieku i można nie podejmować leczenia i pozostać pod stałą kontrolą, albo poddać się leczeniu i wyeliminować problem.

Kiedy w porę dostaję informacje o potencjalnym zagrożeniu, chcę natychmiast zareagować. Sprawdza się to zarówno na poziomie krajowym, jak i osobistym. Tak właśnie zrobiłem. Poddałem się ukierunkowanemu leczeniu, które usunęło problem i nie pozostawiło po nim śladu. Byłem na kilku krótkich zabiegach, przeczytałem książkę i kontynuowałem pracę. Plamka całkowicie zniknęła

— napisał Netanjahu.

Premier Izraela wyraził wdzięczność wobec lekarzy ze szpitala Hadassah w Jerozolimie.

Do Was, obywatele Izraela, mam tylko jedną prośbę: Dbajcie o swoje zdrowie. Badajcie się i stosujcie do zaleceń lekarzy. I stąd, w przeddzień Szabatu, modlę się o pokój dla naszych zranionych na ciele i duszy, przesyłając im serdeczne uściski. Szabat Szalom!

— podsumował.

X/Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

