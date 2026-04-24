Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował na portalu X o swoim stanie zdrowia. Podczas ostatniej kontroli u szefa rządu w Tel Awiwie zdiagnozowano nowotwór złośliwy prostaty we wczesnym stadium i bez przerzutów. „Poddałem się ukierunkowanemu leczeniu, które usunęło problem i nie pozostawiło po nim śladu” - napisał. Podkreślił, że opóźnił publikację raportu o jego zdrowiu o dwa miesiące, aby nie został on ujawniony w szczytowym momencie wojny.
Dzisiaj opublikowano mój roczny raport medyczny. Poprosiłem o opóźnienie jego publikacji o dwa miesiące, aby nie ukazał się w szczytowym momencie wojny i nie pozwolił irańskiemu reżimowi terrorystycznemu na szerzenie jeszcze większej fałszywej propagandy przeciwko Izraelowi. W związku z tym pragnę podzielić się z Państwerm trzema informacjami
— napisał.
„Dzięki Bogu, jestem zdrowy”
1 - Dzięki Bogu jestem zdrowy. 2 - Jestem w doskonałej kondycji fizycznej. 3 - Miałem drobny problem zdrowotny z prostatą, który został całkowicie wyleczony. Dzięki Bogu, to już za mną
— czytamy dalej.
Półtora roku temu przeszedłem udaną operację łagodnego przerostu prostaty i od tego czasu jestem pod regularną kontrolą lekarską. Podczas ostatniej kontroli w prostacie odkryto maleńki punkt o średnicy mniejszej niż centymetr. Po badaniu okazało się, że jest to bardzo wczesny etap nowotworu złośliwego, bez żadnych przerzutów
— dodał premier Izraela.
Lekarze wyjaśnili 76-letniemu politykowi, że jest to zjawisko powszechne wśród mężczyzn w tym wieku i można nie podejmować leczenia i pozostać pod stałą kontrolą, albo poddać się leczeniu i wyeliminować problem.
Kiedy w porę dostaję informacje o potencjalnym zagrożeniu, chcę natychmiast zareagować. Sprawdza się to zarówno na poziomie krajowym, jak i osobistym. Tak właśnie zrobiłem. Poddałem się ukierunkowanemu leczeniu, które usunęło problem i nie pozostawiło po nim śladu. Byłem na kilku krótkich zabiegach, przeczytałem książkę i kontynuowałem pracę. Plamka całkowicie zniknęła
— napisał Netanjahu.
Premier Izraela wyraził wdzięczność wobec lekarzy ze szpitala Hadassah w Jerozolimie.
Do Was, obywatele Izraela, mam tylko jedną prośbę: Dbajcie o swoje zdrowie. Badajcie się i stosujcie do zaleceń lekarzy. I stąd, w przeddzień Szabatu, modlę się o pokój dla naszych zranionych na ciele i duszy, przesyłając im serdeczne uściski. Szabat Szalom!
— podsumował.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758744-netanjahu-walczyl-ze-zlosliwym-nowotworem-jestem-zdrowy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.