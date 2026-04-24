„W Izraelu potrzebny jest program walki z antypolonizmem” - napisał na portalu X Andrzej Pawluszek, były sekretarz Mateusza Morawieckiego, premiera RP w latach 2017-2023. Pawluszek skomentował w ten sposób publikację portalu wPolityce.pl. Tom Rose, ambasador USA w Polsce przyznał mu rację.
Izraelska dyplomacja, zapominając, że w Polsce i wielu innych demokratycznych państwach, w parlamencie zasiadają parlamentarzyści wybrani przez obywateli w wolnych wyborach, w ostatnich dniach naciska na nasz rząd ws. posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Po niemądrym sejmowym happeningu parlamentarzysty, Izrael zasugerował, że osób takich jak Berkowicz nie powinno być w polskim Sejmie i oczekuje od naszych władz „zdecydowanych i szybkich działań”.
Na portalu wPolityce.pl opisaliśmy także reakcję rzecznika MSZ Macieja Wewióra na wezwania ambasady Izraela oraz… odpowiedź placówki dyplomatycznej. Wewiór przypomniał, że poseł Konrad Berkowicz za wystąpienie z izraelską flagą, gdzie zamiast Gwiazdy Dawida umieszczono swastykę, poniósł już konsekwencje.
Natychmiastowe kroki podjęte wobec posła Berkowicza są ważne i godne uznania. Jednak walka z antysemityzmem to sprawa nas wszystkich. Historia uczy nas tej lekcji. Dlatego kompleksowy narodowy plan walki z antysemityzmem jest potrzebą chwili
— odpowiedziała ambasada.
Podając dalej link do tekstu portalu wPolityce.pl, dziennikarz i były sekretarz byłego premiera Mateusza Morawieckiego Andrzej Pawluszek, napisał na portalu X:
Przypominam, że wg najnowszych badań Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, aż 54 proc. izraelskich Żydów uważa, że Polacy odpowiadają na równi z Niemcami za Holokaust. W Izraelu potrzebny jest program walki z antypolonizmem.
Pawluszkowi krótko odpowiedział w języku angielskim ambasador USA w Polsce, Tom Rose.
Nie mylisz się
— napisał.
