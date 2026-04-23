Trwa 1521. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 24 kwietnia 2026 r.
08:10. Dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Odessę
Dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w wyniku nocnych ataków Rosji na Odessę na południu Ukrainy; wśród poszkodowanych są dzieci – powiadomiła Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) tego kraju.
Jeden z dronów, których wojska rosyjskie użyły do ataków, uderzył w dwukondygnacyjny dom. „Niestety, dwie osoby zginęły, a jedna została ranna. Z budynku ewakuowano 16 osób” – przekazała DSNS.
Na skutek ataków całkowicie zrujnowane zostały dwa inne budynki. Ucierpiało tam siedem osób. Sześć osób zostało rannych w wyniku uderzenia w dwupiętrowy dom, w którym wybuchł pożar. Wśród ewakuowanych 20 osób były dzieci.
Usuwaniu następstw ataków na Odessę, portowe i turystyczne miasto nad Morzem Czarnym, wciąż trwa. W akcji uczestniczy ponad 140 ratowników.
07:37. Rosja dostarczy Indonezji do 150 mln baryłek ropy w związku z wojną w Iranie
Rosja dostarczy Indonezji do 150 mln baryłek ropy naftowej w związku z presją energetyczną wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie - poinformował portal singapurskiej telewizji CNA. Umowa to bezpośredni efekt niedawnej wizyty indonezyjskiego prezydenta Prabowo Subianto w Moskwie.
06:13. Radioaktywna chmura dookoła Ziemi - 26 kwietnia 1986 r. doszło do katastrofy w elektrowni w Czarnobylu.
26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu reaktora w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Skażona została ziemia w promieniu wielu kilometrów, a radioaktywna chmura omiotła całą Ziemię.
Wokół zakładu stworzono tzw. strefę wykluczenia, która zajmuje około 2577 kilometrów kwadratowych (pięć razy więcej od powierzchni Warszawy). Obowiązuje tam wciąż zakaz osiedlania się ludzi, ale żyją tam „samosioły” - czyli osoby, które te przepisy zignorowały. Na pewien czas strefa stała się atrakcją turystyczną, ale sytuacja ponownie stała się dramatyczna po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Elektrownię zajęły wtedy na kilka tygodni wojska rosyjskie, a wycofując się zabrały część wyposażenia i dokumentacji. Do groźnych incydentów dochodziło również później – np. w sarkofag trafił rosyjski dron bojowy. Doszło do pożaru, który na szczęście szybko udało się ugasić.
06:05. Ważne zezwolenia na pobyt w Polsce ma 2 mln cudzoziemców; 1,55 mln to obywatele Ukrainy
Obecnie ważne zezwolenia na pobyt w Polsce ma 2 mln cudzoziemców; najliczniejszą grupę - 1,55 mln osób - stanowią obywatele Ukrainy - poinformowała PAP Katarzyna Siwak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Z informacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że dominującą podstawą pobytu pozostaje ochrona czasowa (status UKR), przyznana zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE. Korzysta z niej obecnie 961 tys. osób, z czego 958 tys. to obywatele Ukrainy. Wśród osób zarejestrowanych w bazie PESEL na mocy specustawy ok. 83 proc. stanowią kobiety i dzieci.
00:10. Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne
Gdyby przywódca Rosji Władimir Putin przybył na szczyt G20 na Florydę, byłoby to bardzo pomocne, ale wątpię, by tak się stało - powiedział w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump.
Wcześniej media podały, że Trump planuje zaprosić Putina na to spotkanie, które ma odbyć się w grudniu w Miami na Florydzie.
00:01. Zełenski: Decyzja o przyznaniu Ukrainie 90 mld euro wsparcia jest historyczna
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział podczas szczytu UE na Cyprze, że decyzja Unii o przyznaniu jego krajowi 90 mld euro pożyczki jest historyczna. Podkreślił, że nie jest to jedynie kwestia finansowania, lecz przede wszystkim klucz do bezpieczeństwa i przetrwania Ukrainy.
Przywódca państwa ukraińskiego zaznaczył, że wsparcie to ma wymiar egzystencjalny po trudnej zimie, podczas której ukraińska energetyka była celem zmasowanych ataków rakietowych i dronowych Rosji.
Chodzi również o przetrwanie
— oświadczył, dodając, że część unijnej pożyczki zostanie przeznaczona na przygotowanie krajowej infrastruktury do kolejnej zimy.
Zdaniem Zełenskiego odblokowanie funduszy wysyła jasny sygnał Kremlowi, że Ukraina dysponuje potencjałem militarnym, co „zmusza Rosję do poważniejszego myślenia o negocjacjach (w sprawie zakończenia wojny - PAP)”.
W kontekście obronności mówił o konieczności budowy niezależnego, europejskiego systemu antybalistycznego, choć jednocześnie podkreślił znaczenie partnerstwa z USA.
Potrzebujemy naszego europejskiego, niezależnego, silnego systemu (…) i zbudujemy go
— powiedział. Zadeklarował, że Ukraina chce dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
W kwestii integracji europejskiej Ukrainy Zełenski podkreślił pełną gotowość kraju do otwarcia klastrów negocjacyjnych i wyraził nadzieję na jak najszybsze dołączenie do UE.
red/PAP/Facebook/X
