Trwa 1521. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czytaj także
Piątek, 24 kwietnia 2026 r.
00:01. Zełenski: Decyzja o przyznaniu Ukrainie 90 mld euro wsparcia jest historyczna
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział podczas szczytu UE na Cyprze, że decyzja Unii o przyznaniu jego krajowi 90 mld euro pożyczki jest historyczna. Podkreślił, że nie jest to jedynie kwestia finansowania, lecz przede wszystkim klucz do bezpieczeństwa i przetrwania Ukrainy.
Przywódca państwa ukraińskiego zaznaczył, że wsparcie to ma wymiar egzystencjalny po trudnej zimie, podczas której ukraińska energetyka była celem zmasowanych ataków rakietowych i dronowych Rosji.
Chodzi również o przetrwanie
— oświadczył, dodając, że część unijnej pożyczki zostanie przeznaczona na przygotowanie krajowej infrastruktury do kolejnej zimy.
Zdaniem Zełenskiego odblokowanie funduszy wysyła jasny sygnał Kremlowi, że Ukraina dysponuje potencjałem militarnym, co „zmusza Rosję do poważniejszego myślenia o negocjacjach (w sprawie zakończenia wojny - PAP)”.
W kontekście obronności mówił o konieczności budowy niezależnego, europejskiego systemu antybalistycznego, choć jednocześnie podkreślił znaczenie partnerstwa z USA.
Potrzebujemy naszego europejskiego, niezależnego, silnego systemu (…) i zbudujemy go
— powiedział. Zadeklarował, że Ukraina chce dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
W kwestii integracji europejskiej Ukrainy Zełenski podkreślił pełną gotowość kraju do otwarcia klastrów negocjacyjnych i wyraził nadzieję na jak najszybsze dołączenie do UE.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758703-relacja-1521-wojny-na-ukrainie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.