Trwa 56. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Piątek, 24 kwietnia 2026 r.
07:33. Ekspert: Trump chce zakończyć wojnę z Iranem i wyjść z tego z twarzą
Myślę, że prezydent USA Donald Trump uwierzył, kiedy mówiono mu, że wojna z Iranem to będzie szybkie i tanie zwycięstwo - powiedział PAP Jon Hoffman, ekspert Cato Institute. Według niego Trump zdał sobie sprawę, że nie osiągnął celów strategicznych, chce zakończyć konflikt jak najszybciej i wyjść z niego z twarzą.
06:30. Rubio: irańscy piłkarze nie mogą zabrać ze sobą na mistrzostwa terrorystów
Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że jego kraj nie zabronił Iranowi udziału w mistrzostwach świata w piłce nożnej. Jednak - jak dodał - irańscy piłkarze nie mogą ze sobą zabrać „terrorystów”, podszywających się pod dziennikarzy czy trenerów.
00:35. Trump: rozejm między Izraelem a Libanem będzie przedłużony o trzy tygodnie
Prezydent Donald Trump poinformował, że zawieszenie broni między Izraelem i Libanem będzie przedłużone o trzy tygodnie. Zapowiedział, że USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.
Trump przekazał, że spotkał się z wysokiej rangi przedstawicielami Izraela i Libanu w Gabinecie Owalnym. Izrael i Liban reprezentowali ambasadorowie tych krajów w USA: Yechiel Leiter i Nada Hamadeh Moawad. Jak wymienił Trump, w spotkaniu brali udział też wiceprezydent USA J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasadorowie USA w Izraelu i Libanie.
USA będą współpracować z Libanem, by pomóc mu w obronie przed Hezbollahem. Zawieszenie broni między Izraelem i Libanem będzie przedłużone o TRZY TYGODNIE
— napisał Trump w serwisie Truth Social.
Dodał, że liczy na to, że w najbliższej przyszłości będzie gościć premiera Izraela Benjamina Netanjahu i prezydenta Libanu Josepha Aouna.
W rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Trump podkreślił, że liderzy Izraela i Libanu mogą spotkać się w Białym Domu w ciągu najbliższych trzech tygodni.
00:01. Trump: Nie rozważam użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie rozważa wykorzystania broni jądrowej przeciwko Iranowi. Jak dodał, „zdziesiątkował” ten kraj, nie sięgając po broń nuklearną. Powiedział też, że Stany Zjednoczone nie wiedzą, kto rządzi w Teheranie.
Trump po raz kolejny zapewnił w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, że Iran chce zawrzeć porozumienie z USA.
Rozmawiamy z nimi, ale oni nawet nie wiedzą, kto rządzi krajem. Panuje tam zamęt, więc pomyśleliśmy, że damy im szansę, żeby trochę opanowali ten zamęt
— powiedział Trump, który ogłosił przedłużenie rozejmu z Irańczykami. Dodał, że USA nie wiedzą, kto stoi na czele władz w Teheranie.
Pytany o to, ile jeszcze będzie trwała wojna z Iranem, odpowiedział dziennikarzowi: „Proszę mnie nie pospieszać. Zapewnił, że, w przeciwieństwie do Iranu, nie jest pod presją czasu”.
Zaznaczył też, że Amerykanie będą jeszcze musieli przez pewien czas płacić więcej za paliwo. W zamian za to - przekonywał - Iran nie będzie miał broni jądrowej.
Mamy wystarczająco dużo czasu. Chcę zawrzeć wspaniałe porozumienie. Chcę porozumienia, na mocy którego nasz kraj i świat będzie zabezpieczony przed wariatami z bronią jądrową. Myślę, że nie ma nic gorszego niż broń jądrowa, która zniszczy Bliski Wschód, w tym Izrael. Nie ma nic gorszego niż Europa atakowana przez ludzi, którzy mają teraz pociski mogące dosięgnąć Europy. Na razie nie mogą dotrzeć do nas, ale dosięgną nas, najpewniej w bliskiej przyszłości, jeśli ich nie powstrzymamy. Myślę, że nie mogłoby być nic gorszego od nuklearnego holokaustu w Europie: w Londynie, Paryżu, różnych miejscach w Niemczech…
— powiedział prezydent USA.
Zadeklarował też, że nie rozważa użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi.
Nie powinno być zgody na użycie broni jądrowej przez nikogo
— dodał. Ocenił, że zdołał „zdziesiątkować” Iran, nie sięgając po ten rodzaj uzbrojenia. Wcześniej w tym miesiącu groził w serwisie Truth Social zniszczeniem „całej cywilizacji” Iranu.
Trump przyznał, że jest to możliwe, iż Iran uzupełnił zapasy podczas trwającego od dwóch tygodni rozejmu, lecz jednocześnie zapewnił, że jeśli tak było, to siły amerykańskie zniszczą te dodatkowe zasoby „w jeden dzień”.
Przekazał, że Amerykanie uderzyli w 75 proc. wyznaczonych celów w Iranie i jeśli stronom nie uda się dojść do porozumienia, zaatakują pozostałe 25 proc.
red/PAP/X
