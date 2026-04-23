Są ostateczne wyniki wyborów w Bułgarii! Koalicja Rumena Radewa będzie miała samodzielną większość

autor: Fratria

Bułgarska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych z 19 kwietnia. Potwierdziły one wygraną koalicji Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa, która w nowym parlamencie będzie miała samodzielną większość.

Były to ósme wybory parlamentarne - i siódme przedterminowe - w Bułgarii od 2021 roku.

W liczącym 240 mandatów parlamencie Postępowa Bułgaria będzie miała 131 głosów, co daje jej większość bezwzględną. Do wprowadzenia zapowiadanych przez Radewa zmian w konstytucji będzie potrzebować dodatkowych 30 mandatów.

Na drugim miejscu znalazła się partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa z 39 mandatami. Lider ugrupowania przyznał, że zbliżenie GERB z partią DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego przyczynił się do znacznego odpływu wyborców.

Trzecia jest centrowa koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria, która w wyborach zdobyła 37 głosów.

Na czwartej pozycji uplasował się DPS-Nowy Początek, zdobywając 21 mandatów, a na piątej - nacjonalistyczne Odrodzenie z 12 mandatami.

Po raz pierwszy od transformacji ustrojowej w 1989 r. do parlamentu nie dostała się Bułgarska Partia Socjalistyczna.

Prezydentka Bułgarii Iliana Jotowa zapowiedziała, że inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu może się odbyć 29 lub 30 kwietnia.

Adam Stankiewicz/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

