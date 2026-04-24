Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas wizyty Reza Pahlawiego w Berlinie. Syn ostatniego szacha Iranu został oblany farbą. Irańczyk przyleciał do stolicy Niemiec, aby przemówić na temat obecnej sytuacji w Iranie podczas konferencji prasowej.
Według tygodnika „Die Zeit”, celem wizyty Pahlawiego były rozmowy polityczne, ale jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius, nie przewidziano spotkań z synem szacha.
Do incydentu doszło, kiedy Reza Pahlawi zmierzał na konferencję prasową. Nagranie, które pokazuje moment oblania Pahlawiego farbą, zostało udostępnione na platformie X.
Wizyta syna ostatniego szacha Iranu wywołała w Niemczech sporo kontrowersji. Skrytykowali ją zarówno politycy, jak i członkowie irańskiej diaspory.
Rząd niemiecki nie widzi powodu, by szukać z nim dialogu
— powiedział Kornelius, cytowany przez Politico.
kk/Polsat NEWS
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758685-reza-pahlawi-oblany-farba-w-berlinie-wideo
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.