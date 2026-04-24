Wizyta Rezy Pahlawiego w Berlinie pełna kontrowersji. Syn ostatniego szacha Iranu został oblany farbą! Rząd nie chciał z nim rozmawiać

Reza Pahlawi w Berlinie / autor: PAP/EPA/

Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas wizyty Reza Pahlawiego w Berlinie. Syn ostatniego szacha Iranu został oblany farbą. Irańczyk przyleciał do stolicy Niemiec, aby przemówić na temat obecnej sytuacji w Iranie podczas konferencji prasowej.

Według tygodnika „Die Zeit”, celem wizyty Pahlawiego były rozmowy polityczne, ale jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius, nie przewidziano spotkań z synem szacha.

Do incydentu doszło, kiedy Reza Pahlawi zmierzał na konferencję prasową. Nagranie, które pokazuje moment oblania Pahlawiego farbą, zostało udostępnione na platformie X.

Wizyta syna ostatniego szacha Iranu wywołała w Niemczech sporo kontrowersji. Skrytykowali ją zarówno politycy, jak i członkowie irańskiej diaspory.

Rząd niemiecki nie widzi powodu, by szukać z nim dialogu

— powiedział Kornelius, cytowany przez Politico.

