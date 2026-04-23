Pochodzący z Włoch specjalny wysłannik USA ds. globalnych partnerstw Paolo Zampolli zwrócił się do FIFA z wnioskiem o włączenie włoskiej kadry do tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w miejsce Iranu - podał w środę „Financial Times”. FIFA dotąd nie zgodziła się na zamianę.
Zampolli potwierdził w rozmowie z dziennikiem, że stara się o zastąpienie Iranu Włochami.
Potwierdzam, że zasugerowałem Trumpowi i (prezesowi FIFA Gianniemu) Infantino, by Włochy zastąpiły Iran na Mistrzostwach Świata. Pochodzę z Włoch i byłoby to marzeniem zobaczyć Azzurrich na turnieju organizowanym przez USA
– powiedział wysłannik prezydenta Trumpa.
Z czterema tytułami, mają zasługi, by uzasadnić ich włączenie
– dodał.
Zampolli to właściciel agencji modelek, który - jak twierdził - zapoznał Trumpa z jego obecną żoną Melanią, a teraz pełni funkcję „specjalnego wysłannika ds. partnerstw globalnych” w jego administracji.
Relacje USA z Włochami
Według „FT”, lobbując za włączeniem włoskiej kadry, działacz chce naprawić stosunki między USA i Włochami nadszarpnięte po publicznym sporze Trumpa i premier Giorgii Meloni w sprawie wojny z Iranem oraz papieża Leona XIV.
Jak przypomina dziennik, Iran po ataku USA i Izraela zadeklarował, że nie wyśle swojej kadry na mistrzostwa do Stanów Zjednoczonych. W środę jednak zadeklarował, że jest gotowy wziąć udział w turnieju. Trump mówił z kolei, że irańska kadra jest mile widziana, lecz sugerował, że może nie być w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa.
Prezes FIFA Gianni Infantino zapowiadał jednak, że irańska drużyna „na pewno” weźmie udział w turnieju. FIFA nie odpowiedziała bezpośrednio na pytanie o komentarz nt. zabiegów Zampollego, lecz odesłała właśnie do tej wypowiedzi Infantino.
Według obecnego terminarza, irańska drużyna ma rozgrywać swoje mecze na stadionach w Los Angeles i Seattle. Włochy po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowały się do mistrzostw po przegraniu meczu barażowego z Bośnią i Hercegowiną.
Kontrowersje wokół Zampolliego
O Zampollim było wcześniej głośno ze względu na doniesienia „New York Timesa”, że przyczynił się do aresztowania przez ICE i deportacji swojej byłej partnerki i modelki, Brazylijki Amandy Ungaro. Po tym incydencie Ungaro groziła Melanii Trump, z którą się przyjaźniła, że może ujawnić „bardzo kompromitujące informacje” w kontekście afery Jeffreya Epsteina.
PAP/mly
