Według nowego sondażu Reuters/Ipsos 60 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia papieża Leona XIV. Jego popularność pozostaje wysoka mimo niedawnych ataków prezydenta Trumpa, który skrytykował papieża za jego wypowiedzi dotyczące wojny z Iranem.
Z sześciodniowego badania opinii publicznej wynika, że więcej Amerykanów pozytywnie ocenia papieża niż prezydenta, którego działania aprobuje jedynie 36 proc. respondentów.
W sondażu Gallupa z sierpnia 2025 roku Leon XIV zajął pierwsze miejsce w rankingu najważniejszych amerykańskich postaci medialnych. 57 proc. ankietowanych wyraziło o nim pozytywną opinię, a 31 proc. nie miało na jego temat zdania.
Trump kontra papież
Axios zwraca uwagę, że Trump nieustannie atakuje Leona, z którym pozostaje w sporze dotyczącym wojny w Iranie. Retoryka prezydenta może jednak zrazić do niego amerykańskich katolików – grupę, która pomogła mu powrócić do Białego Domu. Zgodnie z danymi Pew Research Center z lat 2023–2024, w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie około 50 milionów katolików, co stanowi blisko 20 proc. dorosłej populacji kraju.
Z sondażu przeprowadzonego w połowie kwietnia przez „The Economist” i YouGov wynika, że około 48 proc. Amerykanów zgadza się z wypowiedziami papieża na temat wojny w Iranie, a 24 proc. wyraża wobec nich sprzeciw.
Papież podczas wizyty w Gwinei Równikowej ponownie ostrzegł, że przyszłości ludzkości grozi „tragiczne zagrożenie” z powodu załamania się prawa międzynarodowego i odpowiedzialności politycznej. Liczby ilustrujące poparcie dla Leona XIV wpisują się w trend obserwowany przy debiutach innych współczesnych papieży. Axios przypomniał, że 58 proc. badanych pozytywnie oceniało Franciszka, a 55 proc. Benedykta.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758625-papiez-leon-xiv-wciaz-pozytywnie-oceniany-przez-amerykanow
