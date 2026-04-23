Papież Leon XIV wciąż pozytywnie oceniany przez Amerykanów! Wysoka popularność pomimo ataków ze strony Trumpa

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA

Według nowego sondażu Reuters/Ipsos 60 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia papieża Leona XIV. Jego popularność pozostaje wysoka mimo niedawnych ataków prezydenta Trumpa, który skrytykował papieża za jego wypowiedzi dotyczące wojny z Iranem.

Z sześciodniowego badania opinii publicznej wynika, że więcej Amerykanów pozytywnie ocenia papieża niż prezydenta, którego działania aprobuje jedynie 36 proc. respondentów.

W sondażu Gallupa z sierpnia 2025 roku Leon XIV zajął pierwsze miejsce w rankingu najważniejszych amerykańskich postaci medialnych. 57 proc. ankietowanych wyraziło o nim pozytywną opinię, a 31 proc. nie miało na jego temat zdania.

Trump kontra papież

Axios zwraca uwagę, że Trump nieustannie atakuje Leona, z którym pozostaje w sporze dotyczącym wojny w Iranie. Retoryka prezydenta może jednak zrazić do niego amerykańskich katolików – grupę, która pomogła mu powrócić do Białego Domu. Zgodnie z danymi Pew Research Center z lat 2023–2024, w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie około 50 milionów katolików, co stanowi blisko 20 proc. dorosłej populacji kraju.

Z sondażu przeprowadzonego w połowie kwietnia przez „The Economist” i YouGov wynika, że około 48 proc. Amerykanów zgadza się z wypowiedziami papieża na temat wojny w Iranie, a 24 proc. wyraża wobec nich sprzeciw.

Papież podczas wizyty w Gwinei Równikowej ponownie ostrzegł, że przyszłości ludzkości grozi „tragiczne zagrożenie” z powodu załamania się prawa międzynarodowego i odpowiedzialności politycznej. Liczby ilustrujące poparcie dla Leona XIV wpisują się w trend obserwowany przy debiutach innych współczesnych papieży. Axios przypomniał, że 58 proc. badanych pozytywnie oceniało Franciszka, a 55 proc. Benedykta.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

