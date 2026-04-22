RELACJA. 1520. dzień wojny. Prezydent Zełenski dla CNN: Wojna w Iranie zakłóciła dostawy uzbrojenia dla Ukrainy

autor: PAP/EPA
Trwa 1520. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 23 kwietnia 2026 r.

00:03. Zełenski dla CNN: wojna w Iranie zakłóciła dostawy uzbrojenia dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział stacji CNN, że w związku z wojną w Iranie zakłócone zostały dostawy części uzbrojenia do jego kraju. Dotyczy to, na przykład, pocisków antybalistycznych.

W rozmowie z CNN Zełenski przekazał, że mimo tego, iż rozmowy na szczeblu z USA toczą się, to nie widzi „możliwości spotkania się (…), dopóki kwestia Iranu nie zostanie zamknięta”.

Jest to wyzwaniem, że ten sam zespół negocjatorów - pod kierownictwem Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera - prowadzi rozmowy zarówno w sprawie Iranu, jak i Ukrainy - przyznał. Zaapelował też, by nie zapominać o Ukrainie na tle toczącej się wojny z Iranem.

Zełenski powiedział, że w związku z tym konfliktem niektóre dostawy ważnego uzbrojenia na Ukrainę są zakłócone. Dotyczy to zwłaszcza pocisków antybalistycznych. Dodał, że Ukraina nie otrzymuje wystarczającej liczby tych pocisków ze względu na ograniczone zdolności produkcyjne w USA.

W środę źródła unijne poinformowały, że państwa UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji. Dotychczas obie decyzje były blokowane przez Węgry, które domagały się naprawy rurociągu Przyjaźń.

Zełenski podkreślił, że otrzymanie pieniędzy z UE to kwestia „życia i przetrwania” dla jego kraju. Dodał, że bez tych środków Ukraina nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności produkcyjnych uzbrojenia. Zaznaczył, że Ukraina produkuje obecnie ok. 1 tys. dronów przechwytujących, a ma zdolności produkcji 2 tys. sztuk dziennie.

Ale nie mamy funduszy. To naprawdę kwestia naszego życia, przetrwania, bardzo potrzebujemy tych pieniędzy do obrony

— powiedział Zełenski.

Wezwał przywódców USA, Chin i Indii, by powiedzieli Władimirowi Putinowi, że musi zakończyć wojnę na Ukrainie.

red/PAP/Facebook/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

