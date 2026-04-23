Coraz więcej Amerykanów ubiega się o irlandzkie obywatelstwo. Powodem polityka Trumpa ws. migrantów i transseksualistów

Coraz więcej Amerykanów ubiega się o irlandzkie obywatelstwo / autor: Robert Linsdell from St. Andrews, Canada, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Liczba Amerykanów ubiegających się o irlandzkie obywatelstwo ze względu na pochodzenie wzrosła w zeszłym roku o 63 proc. - przekazał dziennik „Financial Times”, jako powód tej zmiany wskazując politykę obecnej administracji USA.

Liczba wniosków pochodzących od osób, których dziadkowie lub rodzice są Irlandczykami, wzrosła z 11 601 w 2024 roku do 18 910 w 2025 roku. To najwyższy poziom od czasu wprowadzenia cyfrowych rejestrów wniosków w 2013 roku.

Zdaniem prawników cytowanych przez „FT” polityka administracji prezydenta USA Donalda Trumpa w kwestiach takich jak imigracja i prawa osób transpłciowych skłania coraz większą liczbę Amerykanów do planowania awaryjnego.

Powody

Irlandzka prawniczka Carol Sinnott wielu jej amerykańskich klientów szuka „planu B” w społeczeństwie „bezpieczniejszym i mniej wrogim”.

Wielu obywateli USA uważa, że ich kraj nie odzwierciedla już ich wartości

-– powiedziała, dodając, że spodziewa się kontynuacji trendu wzrostowego liczby wniosków.

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie obywatelstwa trwa średnio 12 miesięcy, a z oficjalnych danych wynika, że większość z nich jest rozpatrywana pozytywnie - podkreślił dziennik.

Adrian Siwek/PAP

