„Z natury rzeczy gorliwy propagandysta reżimu nie może udzielać lekcji ani spójności, ani wolności. Ale to z pewnością nie te karykatury sprawią, że zmienimy kurs” - napisała premier Włoch Giorgia Meloni, odpowiadając na atak rosyjskiej telewizji. „Dziękuję Tobie i wszystkim Włochom za tak jasne stanowisko” - wskazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani poinformował, że wezwał do MSZ ambasadora Rosji Aleksieja Paramonowa po tym, gdy komentator rosyjskiej telewizji państwowej znieważył premier Giorgię Meloni.
Kilkadziesiąt minut przed publikacją oświadczenia Tajaniego agencja ANSA podała, że związany z Kremlem rosyjski dziennikarz i komentator telewizyjny Władimir Sołowjow w programie „Pełny kontakt” znieważył szefową włoskiego rządu, nazywając ją „faszystką, patentowaną idiotką, złą babą”, a następnie użył pod jej adresem wulgarnego określenia.
Kremlowski propagandysta powiedział również, że Meloni jest „hańbą rasy ludzkiej, a jej drugim imieniem jest zdrada; zdradziła Trumpa, któremu wcześniej przyrzekała wierność”.
Mocna reakcja
Na sprawę zareagowała w mediach społecznościowych Giorgia Meloni.
Z natury rzeczy gorliwy propagandysta reżimu nie może udzielać lekcji ani spójności, ani wolności. Ale to z pewnością te karykatury nie sprawią, że zmienimy kurs
— wskazała.
W odróżnieniu od innych nie jesteśmy nikim sterowani, nie mamy panów i nie przyjmujemy rozkazów
— dodała.
Mamy tylko jeden kompas: dobro Włoch. I będziemy podążać za nim z dumą, nie zważając na propagandystów z całego świata
— zaznaczyła.
Podziękowania od Zełenskiego
Na wpis zareagował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Pełen szacunek dla Ciebie, Giorgia, i dla całych Włoch. Rosyjscy propagandyści, żałośni, z pewnością nie zdołają zbłądzić ludzi, których kompasem jest obrona interesów narodowych własnego kraju. Dziękuję Tobie i wszystkim Włochom za tak jasne stanowisko
— wskazał.
Adrian Siwek/X/PAP
