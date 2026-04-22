Peter Magyar tworzy rząd i chce świętować jego zaprzysiężenie. "Wspólnie przywitajmy zmianę reżimu"

  • Świat
  • opublikowano:
Peter Magyar / autor: PAP/EPA
Przyszły premier Węgier Peter Magyar zorganizuje przed siedzibą parlamentu uroczyste świętowanie transformacji politycznej kraju po zaprzysiężeniu swojego rządu 9 maja - wynika z postu polityka zamieszczonego dziś na Facebooku.

Przywitajmy zmianę reżimu”

Po południu 9 maja, po oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia rządu, zorganizujemy obchody poświęcone zmianom politycznym na placu Kossutha w Budapeszcie, obok Parlamentu

— napisał lider Tiszy.

Wspólnie przywitajmy zmianę reżimu

— dodał Magyar.

16 ministerstw Magyara

Kancelaria prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka poinformowała we wtorek, że inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu rozpocznie się 9 maja o godz. 10.

W poniedziałek Magyar ogłosił nazwiska kilkorga przyszłych szefów resortów w swoim rządzie, dodając, że resztę ujawni przed zaprzysiężeniem gabinetu. Polityk zaznaczył, że jego rząd będzie się składać z 16 ministerstw.

Przyszły premier Węgier kilkakrotnie wzywał wcześniej prezydenta Sulyoka do rezygnacji ze stanowiska, nazywając go „marionetką” ustępującego premiera Viktora Orbana. Sulyok - jak oświadczył po rozmowie z nim Magyar - rozważa podanie się do dymisji.

Ugrupowanie Petera Magyara zdobyło w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wynik ten daje partii większość konstytucyjną. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 proc.

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych