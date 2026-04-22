Przyszły premier Węgier Peter Magyar zorganizuje przed siedzibą parlamentu uroczyste świętowanie transformacji politycznej kraju po zaprzysiężeniu swojego rządu 9 maja - wynika z postu polityka zamieszczonego dziś na Facebooku.
„Przywitajmy zmianę reżimu”
Po południu 9 maja, po oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia rządu, zorganizujemy obchody poświęcone zmianom politycznym na placu Kossutha w Budapeszcie, obok Parlamentu
— napisał lider Tiszy.
Wspólnie przywitajmy zmianę reżimu
— dodał Magyar.
16 ministerstw Magyara
Kancelaria prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka poinformowała we wtorek, że inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu rozpocznie się 9 maja o godz. 10.
W poniedziałek Magyar ogłosił nazwiska kilkorga przyszłych szefów resortów w swoim rządzie, dodając, że resztę ujawni przed zaprzysiężeniem gabinetu. Polityk zaznaczył, że jego rząd będzie się składać z 16 ministerstw.
Przyszły premier Węgier kilkakrotnie wzywał wcześniej prezydenta Sulyoka do rezygnacji ze stanowiska, nazywając go „marionetką” ustępującego premiera Viktora Orbana. Sulyok - jak oświadczył po rozmowie z nim Magyar - rozważa podanie się do dymisji.
Ugrupowanie Petera Magyara zdobyło w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wynik ten daje partii większość konstytucyjną. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 proc.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758601-magyar-tworzy-rzad-i-swietuje-przywitajmy-zmiane-rezimu
