Jest wstępne porozumienie krajów UE ws. 90 mld dla Ukrainy. Zgody na pożyczkę udzielili ambasadorowie państw członkowskich

Flagi UE i Ukrainy w Kijowie / autor: Fratria


Krajom członkowskim UE udało się osiągnąć wstępne porozumienie ws. pożyczki w wysokości 90 mld euro. Jest także zgoda na nałożenie na Rosję 20. pakietu sankcji. Na obie decyzje nie zgadzały się dotychczas Węgry, które domagały się naprawy rurociągu Przyjaźń. Aby decyzja została formalnie przyjęta, musi zostać zatwierdzona przez rządy poszczególnych państw w procedurze pisemnej, która powinna zakończyć się jutro po południu.

Zgodę dali dzisiaj ambasadorowie krajów UE. Zarówno pożyczka dla Ukrainy, jak i nowe sankcje wobec Rosji wymagają jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Postawa Węgier i ropociąg Przyjaźń

Węgry blokowały dotąd obie decyzje. Na 20. pakiet sankcyjny nie zgadzała się także Słowacja. Nowe sankcje obejmują m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Do przełomu doszło po ogłoszeniu wczoraj przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że naprawa rurociągu Przyjaźń, zniszczonego w styczniu w wyniku rosyjskiego ataku, została zakończona. Według ukraińskiego przywódcy ropociąg, która dostarcza rosyjską ropę na Węgry i Słowację, może wznowić funkcjonowanie.

Aby decyzja została formalnie przyjęta, musi zostać zatwierdzona przez rządy poszczególnych państw w procedurze pisemnej, która powinna zakończyć się w czwartek po południu.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

