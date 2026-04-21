NA ŻYWO

RELACJA. 1519. wojny na Ukrainie. Zełenski: Rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie, prace naprawcze zostały zakończone

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA

Trwa 1519. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 22 kwietnia 2026 r.

00:02. Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie, prace naprawcze zostały zakończone

Ukraina zakończyła naprawę uszkodzonego przez rosyjski atak odcinka rurociągu Przyjaźń, który może wznowić działalność; specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia funkcjonowania systemu - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w komunikacie z Unią Europejską, Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego Przyjaźń, który został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działalność

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Jak zaznaczył prezydent, obecnie nikt nie jest w stanie zagwarantować, że rosyjskie ataki na infrastrukturę rurociągu nie powtórzą się.

Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia działania systemu rurociągów i urządzeń

— dodał.

Mamy też nadzieję, że partnerzy podejmą odpowiednie kroki również w sprawie klastrów (w rozmowach akcesyjnych z UE - przyp. PAP) dla Ukrainy – my już wykonaliśmy swoją część pracy w odniesieniu do pierwszych klastrów

— podkreślił.

red/PAP/Facebook/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych