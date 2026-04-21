Trwa 1519. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 22 kwietnia 2026 r.
00:02. Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie, prace naprawcze zostały zakończone
Ukraina zakończyła naprawę uszkodzonego przez rosyjski atak odcinka rurociągu Przyjaźń, który może wznowić działalność; specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia funkcjonowania systemu - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w komunikacie z Unią Europejską, Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego Przyjaźń, który został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działalność
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Jak zaznaczył prezydent, obecnie nikt nie jest w stanie zagwarantować, że rosyjskie ataki na infrastrukturę rurociągu nie powtórzą się.
Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia działania systemu rurociągów i urządzeń
— dodał.
Mamy też nadzieję, że partnerzy podejmą odpowiednie kroki również w sprawie klastrów (w rozmowach akcesyjnych z UE - przyp. PAP) dla Ukrainy – my już wykonaliśmy swoją część pracy w odniesieniu do pierwszych klastrów
— podkreślił.
red/PAP
