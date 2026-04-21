Trwa 54. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Środa, 22 kwietnia
09:20. Stracono mężczyznę skazanego za współpracę z Mosadem
W Iranie wykonano wyrok śmierci na mężczyźnie skazanym za współpracę z Mosadem. Jak przekazał sądowy irański serwis Mizan, Mehdi Farid miał przekazywać informacje izraelskiej agencji wywiadowczej.
Serwis Mizan podał, że Farid sprawował funkcję w jednostce obrony cywilnej „newralgicznej instytucji” i uzyskane w dzięki temu informacje przekazywał Mosadowi.
Wyrok śmierci został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy
08:57. „WSJ”: USA zawiesiły dostawy dolarów do Iraku, by wymusić walkę z proirańskimi grupami
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zawiesiła dostawy dolarów w gotówce do Iraku oraz współpracę z armią tego państwa, by zmusić władze irackie do rozbicia potężnych grup proirańskich na terytorium kraju – podał dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na amerykańskich urzędników.
07:26. Liga Państw Arabskich: domagamy się od Iranu odszkodowań za spowodowane szkody
Szefowie MSZ Ligi Państw Arabskich, którzy uczestniczyli w nadzwyczajnej wideokonferencji, zażądali od władz Iranu wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez irańskie ataki na kraje arabskie oraz zamknięcie cieśniny Ormuz – poinformowała turecka agencja prasowa Anatolia.
06:54. Podziękowania Pakistanu dla USA za przedłużenie zawieszenia broni w wojnie z Iranem
Premier Pakistanu Szehbaz Szarif podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za to, że przyjął jego prośbę i zdecydował o przedłużeniu zawieszenia broni w wojnie z Iranem. W oświadczeniu, opublikowanym w nocy z wtorku na środę, Szarif wyraził nadzieję, że strony zawrą „kompleksową umowę”.
06:30. Gwardia Rewolucyjna grozi atakami na państwa Zatoki Perskiej, w razie wznowienia walk
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział, że w razie wznowienia walk uderzy w instalacje naftowe państw Zatoki Perskiej. Wieczorem prezydent USA Donald Trump przedłużył rozejm z Iranem do zakończenia negocjacji, ale nie jest jasne, czy będą one kontynuowane.
Jeżeli sąsiedzi Iranu pozwolą na wykorzystanie swojego terytorium i infrastruktury do ponownego ataku na Iran, „będą musieli pożegnać się z wydobywaniem ropy naftowej na Bliskim Wschodzie” - powiedział w irańskich mediach państwowych dowódca lotnictwa IRGC Madżid Musawi.
04:33. Trump: Iran chce otworzyć cieśninę Ormuz, ale nie chce stracić twarzy
Prezydent USA Donald Trump ocenił, że władze Iranu chcą otworzyć cieśninę Ormuz, ale nie robią tego ze względu na amerykańską blokadę oraz chęć „zachowania twarzy”. Stwierdził zarazem, że tylko blokada irańskich portów może skłonić Iran do zawarcia porozumienia.
Iran nie chce zamknięcia cieśniny Ormuz, chce ją otworzyć, żeby móc zarabiać 500 milionów dolarów dziennie (…). Tylko mówią, że chcą, by pozostała zamknięta, bo to ja ją całkowicie ZABLOKOWAŁEM (ZAMKNĄŁĘM!) więc chcą po prostu »zachować twarz«
— napisał Trump na Truth Social.
Cztery dni temu ludzie przyszli do mnie i powiedzieli: »Proszę pana, Iran chce natychmiast otworzyć cieśninę«. Ale jeśli to zrobimy, nigdy nie będzie porozumienia z Iranem; chyba, że wysadzimy w powietrze resztę ich kraju, w tym ich przywódców!
— dodał prezydent USA.
04:13. Reuters: brak oficjalnej reakcji Iranu na decyzję Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni
Iran nie zareagował jak dotąd oficjalnie na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni – napisał w nocy z wtorku na środę Reuters. Agencja podkreśliła, że na opublikowany we wtorek wieczorem wpis Trumpa na ten temat zareagowali pojedynczy, niżsi rangą irańscy urzędnicy.
03:08. CNN: amerykańskie wojsko zużyło w wojnie z Iranem niemal połowę rakiet Patriot
W ciągu siedmiu tygodni armia USA zużyła w wojnie z Iranem niemal połowę rakiet Patriot i podobną proporcję pocisków do systemu obrony przeciwrakietowej THAAD - poinformowała telewizja CNN powołując się na analizę think tanku CSIS i źródła w Pentagonie. Odbudowa arsenału ma zająć lata.
01:05. Axios: Trump przedłużył rozejm, bo czeka na decyzję Chameneiego
Jednym z powodów przedłużenia zawieszenia broni przez prezydenta USA Donalda Trumpa było oczekiwanie na odpowiedź przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego na propozycję USA - podał Axios. Według portalu odpowiedź ta może zostać przekazana w środę.
00:16. Biały Dom: Vance nie wyruszy we wtorek na rozmowy z Iranem
Biały Dom potwierdził, że wiceprezydent J.D. Vance nie wyruszy do Pakistanu na rozmowy z Iranem. Nowy termin nowej rundy negocjacji nie jest znany.
W związku z wpisem prezydenta (Donalda) Trumpa na portalu Truth Social, w którym potwierdził, że Stany Zjednoczone oczekują na zjednoczoną propozycję ze strony Irańczyków, podróż do Pakistanu nie odbędzie się dzisiaj. Wszelkie dalsze informacje na temat spotkań osobistych zostaną ogłoszone przez Biały Dom
— poinformował urzędnik Białego Domu w oświadczeniu przesłanym mediom.
Vance stoi na czele amerykańskiej delegacji, która miała odbyć we wtorek drugą rundę rozmów negocjacji pokojowych z Iranem w Islamabadzie. Nie jest jasne, kiedy dojdzie do spotkania.
00:02. Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni do czasu zakończenia rozmów z Iranem
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przedłuży wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Trump zapowiedział zarazem utrzymanie blokady irańskich portów.
W związku z faktem, że rząd Iranu jest poważnie podzielony, co nie jest zaskakujące, oraz na prośbę marszałka polowego Asima Munira i premiera Pakistanu Szehbaza Szarifa, poproszono nas o wstrzymanie ataku na Iran do czasu, aż ich przywódcy i przedstawiciele przedstawią zjednoczoną propozycję
— napisał Trump na platformie Truth Social.
Dodał, że nakazał siłom zbrojnym USA kontynuowanie blokady morskiej Iranu i utrzymania ich w gotowości.
Dlatego przedłużę zawieszenie broni do czasu przedstawienia ich propozycji i zakończenia rozmów, w taki czy inny sposób
— napisał prezydent USA.
Trump deklarował we wtorek rano, że po zakończeniu dwutygodniowego rozejmu - za którego koniec uznawał środę wieczór - wznowi bombardowania Iranu. Wcześniej zapowiadał, że zrealizuje też inną groźbę dotyczącą zniszczenia wszystkich irańskich mostów i elektrowni. Decyzję o wstrzymaniu tej decyzji ogłosił po naradzie w Białym Domu z wiceprezydentem J.D. Vancem, ministrem obrony Petem Hegsethem i sekretarzem stanu Marco Rubio.
Vance miał udać się tego dnia do Pakistanu na kolejną rundę rozmów z Iranem. Według portalu Axios jego podróż i reszty zespołu - specjalnego wysłannika ds. misji pokojowych Steve’a Witkoffa i zięcia prezydenta Jareda Kushnera - została „bezterminowo odłożona”, co portal zinterpretował po prostu jako odwołanie rozmów.
„New York Times”, powołując się na przedstawiciela władz USA, podał zaś, że decyzja o wstrzymaniu rozmów miała związek z brakiem odpowiedzi ze strony Iranu na amerykańską propozycję.
Początkowo Trump zapowiadał, że negocjacje odbędą się w poniedziałek. W ostatnich dniach obie strony oskarżały się jednak o łamanie zawieszenia broni. Przedstawiciele Iranu deklarowali, że nie będą negocjować pod presją gróźb i żądań kapitulacji.
Według CNN, irańscy urzędnicy narzekali też na to, że niekorzystnie na rozmowy wpłynęły ciągłe publiczne wypowiedzi Trumpa, który twierdził, że Irańczycy „zgodzili się na wszystko” i deklarował, że koniec wojny jest już bardzo bliski. Prezydent mówił, że Iran zgodził się m.in. wywieźć zapasy wzbogaconego uranu, czemu zaprzeczały irańskie władze.
W Iranie utrzymuje się głęboka, historyczna nieufność wobec działań rządu USA, a niekonstruktywne i sprzeczne sygnały ze strony amerykańskich urzędników niosą ze sobą gorzki przekaz: dążą oni do kapitulacji Iranu. Irańczycy nie poddają się sile
— napisał w poniedziałek prezydent Iranu Masud Pezeszkian.
Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. W odpowiedzi Teheran m.in. wprowadził blokadę cieśniny Ormuz - głównego szlaku transportu ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej. W jej efekcie ceny surowca gwałtownie wzrosły, a sprawa trwałego odblokowania Ormuzu jest jednym z głównych tematów negocjacji między Iranem i USA.
red/PAP/Facebook/X
