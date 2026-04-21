Zawieszenie broni z Iranem zostanie przedłużone! Do kiedy? Trump wskazał na co czekają Amerykanie. "Poproszono nas..."

autor: Fratria
autor: Fratria

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przedłuży zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Zapowiedział jednak utrzymanie blokady irańskich portów.

W związku z faktem, że rząd Iranu jest poważnie podzielony, co nie jest zaskakujące, oraz na prośbę marszałka polowego Asima Munira i premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, poproszono nas o wstrzymanie ataku na Iran do czasu, aż ich przywódcy i przedstawiciele przedstawią wspólną propozycję

— napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Dodał, że nakazał siłom zbrojnym USA kontynuowanie blokady morskiej Iranu i utrzymania ich w gotowości.

Dlatego przedłużę zawieszenie broni do czasu przedstawienia ich propozycji i zakończenia rozmów, w taki czy inny sposób

— wyjaśnił prezydent.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Zespół wPolityce.pl

Powiązane tematy

