Ambasador Rosji wezwany na dywanik do włoskiego MSZ. Powód? Znieważenie premier Meloni w rosyjskiej telewizji. "Zła baba"

autor: PAP/EPA

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani poinformował, że wezwał do MSZ ambasadora Rosji Aleksieja Paramonowa po tym, gdy komentator rosyjskiej telewizji państwowej znieważył premier Giorgię Meloni.

Kilkadziesiąt minut przed publikacją oświadczenia Tajaniego agencja ANSA podała, że związany z Kremlem rosyjski dziennikarz i komentator telewizyjny Władimir Sołowjow w programie „Pełny kontakt” znieważył szefową włoskiego rządu, nazywając ją „faszystką, patentowaną idiotką, złą babą”, a następnie użył pod jej adresem wulgarnego określenia.

Kremlowski propagandysta powiedział również, że Meloni jest „hańbą rasy ludzkiej, a jej drugim imieniem jest zdrada; zdradziła Trumpa, któremu wcześniej przyrzekała wierność”.

Wicepremier Tajani napisał na platformie X:

Zleciłem Ministerstwu Spraw Zagranicznych wezwanie ambasadora Rosji Paramonowa, aby wyrazić formalny protest po skandalicznych i obraźliwych wypowiedziach prowadzącego Władimira Sołowjowa w rosyjskiej telewizji pod adresem Prezes Rady Ministrów Giorgii Meloni, której przekazuję pełną solidarność i wsparcie.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

