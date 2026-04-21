Izraelscy żołnierze, którzy zniszczyli figurę Jezusa zostali ukarani aresztem. Postanowiona została nowa

  • Świat
  • opublikowano:
Izraelscy żołnierze, którzy zniszczyli figurę Jezusa zostali ukarani / autor: EPA/WAEL HAMZEH Dostawca: PAP/EPA.
Izraelscy żołnierze, którzy zniszczyli figurę Jezusa zostali ukarani / autor: EPA/WAEL HAMZEH Dostawca: PAP/EPA.

Izraelski żołnierz, który zniszczył figurę Jezusa w południowym Libanie, został ukarany odsunięciem od służby bojowej i 30 dniami aresztu - przekazała armia. Taką samą karę nałożono na żołnierza, który fotografował incydent. Wojsko poinformowało o postawieniu nowej figury.

Według śledztwa przeprowadzonego przez armię oprócz dwóch ukaranych wojskowych na miejscu było obecnych sześciu innych żołnierzy, którzy nie powstrzymali sprawców i nie zgłosili incydentu. Wszyscy z nich zostali wezwani do złożenia wyjaśnień.

Akt zniszczenia

Na platformach społecznościowych pojawiły się zdjęcia izraelskiego żołnierza, rozbijającego ciężkim młotem krucyfiks w zamieszkanej przez chrześcijan maronitów wsi Debl na południu Libanu.

Śledztwo wykazało, że zachowanie żołnierzy całkowicie odbiegało od rozkazów i wartości Sił Obronnych Izraela

— przekazało wojsko w komunikacie cytowanym przez portal Times of Israel.

Reakcja

Zniszczenie figury wywołało falę krytyki na świecie. Incydent potępiły też władze Izraela, w tym premier Benjamin Netanjahu, i dowództwo izraelskiej armii. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar nazwał incydent haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, zwłaszcza chrześcijan.

Wojsko izraelskie ustawiło w Debel nową figurę w miejsce zniszczonej

— poinformowała armia w serwisie X, dodając fotografię nowego krucyfiksu z figurą Jezusa.

Podkreślono, że te działania przeprowadzono w pełnej współpracy z miejscową ludnością.

We wpisie wojsko ponownie wyraziło „głębokie ubolewanie” i zapewniło, że prowadzi działania, by nie dopuścić do powtórzenia takich incydentów.

Wojna

Debl położone jest kilka km od granicy z Izraelem. Południe Libanu zostało zajęte przez wojska izraelskie w czasie rozpoczętej na początku marca ofensywy przeciwko Hezbollahowi. Ta pozostająca poza kontrolą rządu w Bejrucie szyicka organizacja przyłączyła się do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu. Hezbollah jest wspierany i finansowany przez Iran.

Przed wojną z południa Libanu uciekło 1,2 mln osób. W konflikcie zginęło blisko 2300 Libańczyków.

Izraelskie wojsko chce utworzyć na południu Libanu strefę buforową, która zabezpieczyłaby północ Izraela przed atakami Hezbollahu.

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych