Ukraina zakończyła naprawę uszkodzonego przez rosyjski atak odcinka rurociągu Przyjaźń, który może wznowić działalność; specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia funkcjonowania systemu - przekazał dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Czy rosyjskie ataki nie powtórzą się?
Jak zaznaczył prezydent, obecnie nikt nie jest w stanie zagwarantować, że rosyjskie ataki na infrastrukturę rurociągu nie powtórzą się.
Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia działania systemu rurociągów i urządzeń
— zaznaczył.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
