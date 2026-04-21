Rurociąg Przyjaźń. Zełenski: "Ukraina zakończyła prace naprawcze uszkodzonego przez Rosjan odcinka". Zapewniono podstawowe warunki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / autor: X: @ZelenskyyUa
Ukraina zakończyła naprawę uszkodzonego przez rosyjski atak odcinka rurociągu Przyjaźń, który może wznowić działalność; specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia funkcjonowania systemu - przekazał dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego Przyjaźń, który został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działalność

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Czy rosyjskie ataki nie powtórzą się?

Jak zaznaczył prezydent, obecnie nikt nie jest w stanie zagwarantować, że rosyjskie ataki na infrastrukturę rurociągu nie powtórzą się.

Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia działania systemu rurociągów i urządzeń

— zaznaczył.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

