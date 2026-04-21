Elżbieta II byłaby głęboko zaniepokojona czasami, w których żyjemy, ale wierzyła, że dobro zawsze ostatecznie zwycięży - powiedział brytyjski król Karol III w nagraniu wideo opublikowanym z okazji przypadającej dziś setnej rocznicy urodzin swojej matki.
„Dobrze przeżyte życie”
Elżbieta II panowała przez 70 lat i 214 dni - od 1952 r. do śmierci w dniu 8 września 2022 r. - dłużej niż jakikolwiek inny angielski bądź brytyjski monarcha.
Dzisiaj, gdy obchodzimy setną rocznicę urodzin mojej ukochanej matki, moja rodzina i ja zatrzymujemy się, by wspominać życie i odejście monarchini, która tak wiele dla nas wszystkich znaczyła, oraz by ponownie cieszyć się licznymi błogosławieństwami płynącymi z pamięci o niej
— powiedział Karol III.
Podkreślił, że dzień ten powinien być raczej uczczeniem „dobrze przeżytego życia” niż opłakiwaniem jej straty. Spełniona przez nią obietnica, że poświęci się służbie innym, „wpłynęła na życie niezliczonych ludzi w całym naszym kraju, w krajach Wspólnoty Narodów i poza nią” - dodał.
Jej prawie stuletnie życie było okresem niezwykłych zmian, a jednak w każdej mijającej dekadzie, w każdej przemianie pozostawała niezmienna, niezłomna i całkowicie oddana ludziom, którym służyła. Miliony ludzi zapamiętają ją z ważnych dla narodu chwil, wielu innych – z przelotnego osobistego spotkania, uśmiechu, miłego słowa, które podnosiło na duchu (…) albo z tego cudownego błysku w oku, gdy w ostatnich miesiącach życia dzieliła się z misiem Paddingtonem kanapką z marmoladą
— mówił monarcha.
„Te czasy mogłyby ją zaniepokoić”
Wyraził opinię, że jego matka byłaby zaniepokojona obecnymi czasami.
Podejrzewam, że wiele aspektów czasów, w których obecnie żyjemy, mogłoby ją głęboko niepokoić, ale czerpię otuchę z jej przekonania, że dobro zawsze zwycięży i że jaśniejszy świt nigdy nie jest daleko za horyzontem
— powiedział.
W ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Elżbiety II zaprezentowano jej pomnik, który ma stanąć w Parku św. Jakuba znajdującym się nieopodal Pałacu Buckingham. Na koncie X królewskiej rodziny opublikowano zdjęcia królowej z różnych etapów życia.
Czytaj także
SC/PAP/X/@SkyNews
