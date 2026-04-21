Portugalia wprowadza ograniczenie eksponowania flag obcych państw. Zakazane zostało również wywieszanie symboli LGBT

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Miasto Porto w Portugalii / autor: Fratria
Miasto Porto w Portugalii / autor: Fratria

Władze Portugalii zakazały umieszczania na budynkach państwowych i masztach flag innych krajów w sytuacji, kiedy odbywające się uroczystości nie mają z nimi związku. Zakazane zostało również eksponowanie symboli LGBT.

Jak poinformowała w poniedziałek stacja CMTV, nowe prawo dotyczy szczególnie eksponowanych w ostatnich latach w portugalskiej przestrzeni publicznej flag Ukrainy oraz Palestyny. Wywieszanie flag innych państw musi wpisywać się „w kontekst wydarzeń oficjalnych, dyplomatycznych i protokolarnych”.

Nowe prawo zakazuje też wywieszania na budynkach instytucji podległych administracji państwowej oraz w ich wnętrzu flag mniejszości seksualnych, a także symboli ruchów społecznych. Podobny zakaz dotyczy flag partyjnych.

W poniedziałek nowe przepisy skrytykował lider ruchu społecznego Movimento Humanamente, Diogo Barros, określając nowe regulacje mianem „zacofania cywilizacyjnego” i „formy szkodzenia grupom w przeszłości już prześladowanym”. Przypomniał on, że w 2021 r. ówczesny szef rządu Portugalii, obecny przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, wywiesił przed siedzibą premiera flagę LGBT.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych