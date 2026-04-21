Władze Portugalii zakazały umieszczania na budynkach państwowych i masztach flag innych krajów w sytuacji, kiedy odbywające się uroczystości nie mają z nimi związku. Zakazane zostało również eksponowanie symboli LGBT.
Jak poinformowała w poniedziałek stacja CMTV, nowe prawo dotyczy szczególnie eksponowanych w ostatnich latach w portugalskiej przestrzeni publicznej flag Ukrainy oraz Palestyny. Wywieszanie flag innych państw musi wpisywać się „w kontekst wydarzeń oficjalnych, dyplomatycznych i protokolarnych”.
Nowe prawo zakazuje też wywieszania na budynkach instytucji podległych administracji państwowej oraz w ich wnętrzu flag mniejszości seksualnych, a także symboli ruchów społecznych. Podobny zakaz dotyczy flag partyjnych.
W poniedziałek nowe przepisy skrytykował lider ruchu społecznego Movimento Humanamente, Diogo Barros, określając nowe regulacje mianem „zacofania cywilizacyjnego” i „formy szkodzenia grupom w przeszłości już prześladowanym”. Przypomniał on, że w 2021 r. ówczesny szef rządu Portugalii, obecny przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, wywiesił przed siedzibą premiera flagę LGBT.
kk/PAP
