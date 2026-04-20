Trwa 53. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Wtorek, 21 kwietnia 2026 r.
16:18. TRump wzywa Iran o uwolnienie ośmiu kobiet, które mają być stracone!
Prezydent Donald Trump zamieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym zaapelował do Iranu o uwolnienie ośmiu kobiet, które mają być stracone.
Do irańskich przywódców, którzy wkrótce będą prowadzić negocjacje z moimi przedstawicielami: byłbym bardzo wdzięczny za uwolnienie tych kobiet. Jestem pewien, że uszanują ten fakt, jeśli to zrobicie. Proszę, nie krzywdźcie ich! To byłby wspaniały początek naszych negocjacji!!!
— napisał Trump, udostępniając post na temat ośmiu kobiet, które mają być powieszone w Iranie.
15:00. Trump: spodziewam się, że będę bombardował Iran
Prezydent USA Donald Trump powiedział w telewizji CNBC, że spodziewa się, iż będzie bombardował Iran, jeśli stronom nie uda się zawrzeć porozumienia. Wcześniej zapowiedział, że uznaje środowy wieczór za koniec zawieszenia broni.
Spodziewam się, że będę bombardować, ponieważ uważam, że to lepsze nastawienie
— oświadczył prezydent. Dodał, że Amerykanie są gotowi do działania.
Chcę zawrzeć najlepsze porozumienie, nie spieszy mi się
— podkreślił Trump. Ocenił też, że Irańczycy nie mają wyjścia i muszą negocjować.
Dwutygodniowe zawieszenie broni dobiega końca we wtorek w nocy, ale prezydent powiedział, że uznaje środowy wieczór za termin zakończenia rozejmu.
13:13. Skutki wojny na Bliskim Wschodzie to dla Francji koszt rzędu 4-6 mld euro
Minister gospodarki Francji Roland Lescure powiedział, że wojna na Bliskim Wschodzie i jej skutki dla rynku energii oznaczają dla Francji koszt 4-6 mld euro, a całkowity koszt zależny będzie od długości konfliktu. Zapowiedział działania na rzecz zamrożenia wydatków.
12:19. Szef MAE: wojna na Bliskim Wschodzie przyczyną największego kryzysu energetycznego w historii
Wybuch wojny USA i Izraela z Iranem doprowadził do największego kryzysu energetycznego, jaki kiedykolwiek odnotowano na świecie – powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol. Wciąż trwa blokada cieśniny Ormuz, przez którą w czasie pokoju przepływa ok. 20 proc. dostaw ropy.
11:45. Szef MSZ Niemiec wezwał Iran do udziału w negocjacjach z USA
Dla dobra własnych obywateli Iran powinien zgodzić się na udział w rozmowach z USA - powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul. Zaapelował do strony amerykańskiej o dalsze zaangażowanie w dialog z Teheranem.
11:00. Media: delegacja na rozmowy z USA nie opuściła jeszcze Teheranu
Delegacja Iranu nie wyruszyła jeszcze do Pakistanu, aby wziąć udział w kolejnych rozmowach pokojowych z USA - poinformowała irańska telewizja państwowa. Wcześniej media zachodnie zapowiadały podróż delegacji Iranu do Islamabadu i przedstawiały planowane terminy rozmów USA-Iran.
09:25. Mizan: stracono mężczyznę, który miał podpalić meczet w Teheranie
Mężczyzna, uznany za winnego podpalenia meczetu w Teheranie podczas styczniowych demonstracji antyrządowych, został we wtorek stracony – podał serwis informacyjny irańskiego wymiaru sprawiedliwości Mizan.
Według serwisu Amirali Mirdżafari był też oskarżony o kierowanie siatką powiązaną z izraelskim wywiadem i przewodzenie działaniom zagrażającym bezpieczeństwu.
09:03. Trump: wydobycie irańskiego wzbogaconego uranu będzie „długie i trudne”
Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że wydobycie spod ziemi irańskich zapasów wzbogaconego uranu będzie „długie i trudne”. Uważa się, że uran został pogrzebany pod ziemią wskutek amerykańskich nalotów na irańskie obiekty nuklearne w czerwcu ub.r.
Na swoim portalu Truth Social Trump napisał, że zeszłoroczny ostrzał doprowadził do całkowitego i pełnego całkowitego zniszczenia „składowisk pyłu nuklearnego” w Iranie i dlatego ich odkopanie będzie „długim i trudnym procesem”.
Tymczasem Trump w piątek zadeklarował, że irański uran zostanie wydobyty i „wkrótce” będzie sprowadzony do Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent napisał, że „USA otrzymają cały nuklearny pył, który powstał dzięki naszym wspaniałym bombowcom B-2”. Stacja CNN wyjaśniła, że sformułowanie „nuklearny pył” najpewniej odnosi się do pogrzebanych pod ziemią irańskich zapasów wzbogaconego uranu, choć określenie to nie jest powszechnie znane w energetyce jądrowej.
08:20. Axios: Vance wyruszy we wtorek rano do Pakistanu na rozmowy z Iranem
Wiceprezydent USA J.D. Vance wyruszy we wtorek rano do Pakistanu na rozmowy z Iranem na temat porozumieniu w sprawie zakończenia wojny - poinformował portal Axios, powołując się na źródła we władzach USA. Do Islamabadu udadzą się też wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner.
Według Axios w Białym Domu przez cały poniedziałek czekano na sygnał z Teheranu o wysłaniu irańskiego zespołu negocjacyjnego do Islamabadu.
Źródło przekazało, że Irańczycy zwlekali, ponieważ Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej naciska na negocjatorów, aby zajęli bardziej stanowcze stanowisko. Mieli nalegać, by nie prowadzić żadnych rozmów, dopóki nie zakończy się blokada irańskich portów ze strony USA. Irański zespół negocjatorów czekał na zgodę od najwyższego przywódcy, który - według źródła - dał zielone światło w nocy w poniedziałek. Negocjatorzy z Pakistanu, Egiptu i Turcji apelowali do Irańczyków, by przybyli na spotkanie.
Dwa źródła podały, że Vance wyruszy do Pakistanu we wtorek rano czasu wschodnioamerykańskiego, natomiast według trzeciego - może wylecieć w nocy z poniedziałku na wtorek. Do Islamabadu mają też udać się wysłannicy Trumpa: Witkoff i Kushner.
00:01. Senatorowie Demokratów zakwestionowali przestrzeganie prawa przez Pentagon w wojnie z Iranem
Grupa senatorów Demokratów wysłała list do szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha, domagając się informacji na temat ofiar cywilnych wojny z Iranem oraz o działaniach, by zredukować ochronę cywilów. Politycy podali w wątpliwość, czy siły USA prowadzą wojnę zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych.
W liście podpisanym przez 11 senatorów Demokratów wskazują oni na doniesienia o ponad 1,7 tys. ofiar cywilnych wojny, a także o atakach na ponad 20 szkół i kilkanaście szpitali. Senatorzy ocenili, że wszystkie te przypadki były „tragediami możliwymi do uniknięcia”. Przypomnieli też o decyzji Pentagonu o cięciach w urzędach odpowiadających za ochronę cywilów oraz wypowiedzi samego Hegsetha, w tym jego obietnice, że USA nie będą brały jeńców.
To niepokojący schemat, który rodzi pytania o to, czy administracja przestrzega prawa międzynarodowego i prawa o konfliktach zbrojnych (…) Obawiamy się również, że Pańskie przywództwo dodatkowo podważa wiarygodność naszych sił zbrojnych, potęgując zagrożenia zarówno dla ludności cywilnej, jak i dla żołnierzy amerykańskich
— napisali autorzy.
red/PAP/X/FB
