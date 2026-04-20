RELACJA. 53. dzień wojny z Iranem. Senatorowie Demokratów zakwestionowali przestrzeganie prawa przez Pentagon w wojnie

53. dzień wojny z Iranem / autor: PAP/EPA
Trwa 53. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Wtorek, 21 kwietnia 2026 r.

00:01. Senatorowie Demokratów zakwestionowali przestrzeganie prawa przez Pentagon w wojnie z Iranem

Grupa senatorów Demokratów wysłała list do szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha, domagając się informacji na temat ofiar cywilnych wojny z Iranem oraz o działaniach, by zredukować ochronę cywilów. Politycy podali w wątpliwość, czy siły USA prowadzą wojnę zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych.

W liście podpisanym przez 11 senatorów Demokratów wskazują oni na doniesienia o ponad 1,7 tys. ofiar cywilnych wojny, a także o atakach na ponad 20 szkół i kilkanaście szpitali. Senatorzy ocenili, że wszystkie te przypadki były „tragediami możliwymi do uniknięcia”. Przypomnieli też o decyzji Pentagonu o cięciach w urzędach odpowiadających za ochronę cywilów oraz wypowiedzi samego Hegsetha, w tym jego obietnice, że USA nie będą brały jeńców.

To niepokojący schemat, który rodzi pytania o to, czy administracja przestrzega prawa międzynarodowego i prawa o konfliktach zbrojnych (…) Obawiamy się również, że Pańskie przywództwo dodatkowo podważa wiarygodność naszych sił zbrojnych, potęgując zagrożenia zarówno dla ludności cywilnej, jak i dla żołnierzy amerykańskich

— napisali autorzy.

red/PAP/X/FB

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

