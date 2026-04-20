Trwa 53. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Wtorek, 21 kwietnia 2026 r.
00:01. Senatorowie Demokratów zakwestionowali przestrzeganie prawa przez Pentagon w wojnie z Iranem
Grupa senatorów Demokratów wysłała list do szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha, domagając się informacji na temat ofiar cywilnych wojny z Iranem oraz o działaniach, by zredukować ochronę cywilów. Politycy podali w wątpliwość, czy siły USA prowadzą wojnę zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych.
W liście podpisanym przez 11 senatorów Demokratów wskazują oni na doniesienia o ponad 1,7 tys. ofiar cywilnych wojny, a także o atakach na ponad 20 szkół i kilkanaście szpitali. Senatorzy ocenili, że wszystkie te przypadki były „tragediami możliwymi do uniknięcia”. Przypomnieli też o decyzji Pentagonu o cięciach w urzędach odpowiadających za ochronę cywilów oraz wypowiedzi samego Hegsetha, w tym jego obietnice, że USA nie będą brały jeńców.
To niepokojący schemat, który rodzi pytania o to, czy administracja przestrzega prawa międzynarodowego i prawa o konfliktach zbrojnych (…) Obawiamy się również, że Pańskie przywództwo dodatkowo podważa wiarygodność naszych sił zbrojnych, potęgując zagrożenia zarówno dla ludności cywilnej, jak i dla żołnierzy amerykańskich
— napisali autorzy.
red/PAP/X/FB
