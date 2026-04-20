NA ŻYWO

RELACJA. 1518. dzień wojny na Ukrainie. Już wiadomo, kiedy zapadnie decyzja w sprawie unijnej pożyczki dla Ukrainy

  • Świat
  • opublikowano:
1518. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
Trwa 1518. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 21 kwietnia 2026 r.

00:01. Cypryjska prezydencja: 22 kwietnia decyzja w sprawie unijnej pożyczki dla Ukrainy

Cypryjska prezydencja w Radzie UE ogłosiła, że 22 kwietnia państwa członkowskie powrócą do procedowania unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Chodzi o ostatni element, niezbędny do umożliwienia wypłaty wsparcia Kijowowi, który do tej pory blokowały Węgry.

Chociaż na udzielenie tzw. pożyczki reparacyjnej Ukrainie unijni liderzy zgodzili się w grudniu 2025 r., to węgierski rząd Viktora Orbana zablokował ją na etapie uchwalania dokumentów koniecznych do wypłacenia pieniędzy. Wykorzystał jednomyślność, jaka jest wymagana w przypadku decyzji dotyczących budżetu UE, a to właśnie nim będzie gwarantowana pożyczka dla Ukrainy.

Orban uzależnił zgodę Budapesztu od przywrócenia dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, który został uszkodzony w styczniu br. podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Obóz Orbana oskarżał ukraińskie władze, że celowo blokują przesył ropy i zarzucał im, że kłamią, kiedy twierdzą, że uszkodzenia są na tyle poważne, że nie można ich szybko naprawić.

red/PAP/X/FB

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych