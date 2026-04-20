Trwa 1518. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czytaj także
Wtorek, 21 kwietnia 2026 r.
00:01. Cypryjska prezydencja: 22 kwietnia decyzja w sprawie unijnej pożyczki dla Ukrainy
Cypryjska prezydencja w Radzie UE ogłosiła, że 22 kwietnia państwa członkowskie powrócą do procedowania unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Chodzi o ostatni element, niezbędny do umożliwienia wypłaty wsparcia Kijowowi, który do tej pory blokowały Węgry.
Chociaż na udzielenie tzw. pożyczki reparacyjnej Ukrainie unijni liderzy zgodzili się w grudniu 2025 r., to węgierski rząd Viktora Orbana zablokował ją na etapie uchwalania dokumentów koniecznych do wypłacenia pieniędzy. Wykorzystał jednomyślność, jaka jest wymagana w przypadku decyzji dotyczących budżetu UE, a to właśnie nim będzie gwarantowana pożyczka dla Ukrainy.
Orban uzależnił zgodę Budapesztu od przywrócenia dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, który został uszkodzony w styczniu br. podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Obóz Orbana oskarżał ukraińskie władze, że celowo blokują przesył ropy i zarzucał im, że kłamią, kiedy twierdzą, że uszkodzenia są na tyle poważne, że nie można ich szybko naprawić.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758467-relacja-1518-dzien-wojny-na-ukrainie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.