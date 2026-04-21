Dwie osoby nie żyją, a co najmniej 13 zostało rannych podczas strzelaniny, do której doszło w poniedziałek na Piramidzie Księżyca w strefie archeologicznej Teotihuacan. Zginęła turystka z Kanady oraz strzelający, który popełnił samobójstwo - poinformowało ministerstwo bezpieczeństwa stanu Meksyk.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano czasu miejscowego. Uzbrojony mężczyzna wszedł na jedną z konstrukcji piramidy i otworzył ogień do zwiedzających, wywołując wśród nich panikę. Następnie strzelający popełnił samobójstwo.
Zgodnie z komunikatem meksykańskich służb bezpieczeństwa wśród rannych są turyści z Kolumbii, Kanady, Rosji, Brazylii i USA w wieku od 6 do 61 lat. 7 osób trafiło do szpitala z ranami postrzałowymi, inni odnieśli obrażenia w wyniku upadku z wysokości. Wśród osób, które odniosły rany postrzałowe, oprócz 6-latka z Kolumbii, jest też 13-latka z Brazylii.
To, co wydarzyło się dziś w Teotihuacan, głęboko nas boli. Wyrażam najszczerszą solidarność z osobami dotkniętymi tym zdarzeniem oraz ich rodzinami. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Kanady
— napisała na platformie X prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum.
Agencje podkreślają, że do zamachu doszło na kilka tygodni przed XXIII Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, które odbywać się będą w Kanadzie, Meksyku i USA w dniach 11 czerwca - 19 lipca.
Leżący niedaleko stolicy Meksyku miasto Teotihuacan, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest jedną z głównych atrakcji turystycznych. Po strzelaninie strefa została czasowo zamknięta dla odwiedzających.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758466-strzelanina-na-piramidzie-dwie-osoby-nie-zyja
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.