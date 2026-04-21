Szef FBI Kash Patel pozwał magazyn „Atlantic” o 250 mln dolarów za zniesławienie w związku z piątkową publikacją, w której napisano m.in., że dyrektor FBI regularnie upija się publicznie, a jego zachowanie budzi niepokój w administracji Donalda Trumpa.
Pismo powołało się na sześciu obecnych i byłych urzędników oraz inne osoby, znające rozkład zajęć szefa FBI. W złożonym w poniedziałek pozwie argumentuje się, że źródła te „nie były w stanie znać faktów”, a publikacja wpisuje się w szerszą kampanię oczerniania Patela.
Odmówiono uwzględnienia uzasadnionej prośby o dodatkowy czas na odpowiedź na 19 szczegółowych, aczkolwiek absurdalnych, zarzutów. Zignorowano szczegółowy list od adwokata, wysłany przed publikacją, w którym wskazano na konkretne kłamstwa i dostarczono przeciwne dowody. Nie przeprowadzono też wywiadu z samym dyrektorem Patelem, ani nie dano mu żadnej realnej możliwości odniesienia się do zarzutów własnymi słowami. To nie jest zaniedbanie. To dowodzi celowego i szkodliwego oczerniania
— napisano w pozwie.
Rzecznik „Atlantic” w oświadczeniu podkreślił, że magazyn podtrzymuje doniesienia na temat Patela i będzie bronić pisma oraz jego dziennikarzy przed tym „bezpodstawnym pozwem”.
O co chodzi?
W piątek magazyn napisał, że Patel regularnie upija się publicznie, a jego zachowanie jest znane administracji prezydenta i budzi jej niepokój. Według magazynu w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie zdarzyło się, że członkowie ochrony osobistej mieli trudności z dobudzeniem Patela, który sprawiał wrażenie pijanego. W jednym z przypadków wystąpiono o sprzęt wyważeniowy używany zwykle przez jednostki antyterrorystyczne, ponieważ dyrektor FBI był nieosiągalny za zamkniętymi drzwiami.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w przesłanym „Atlanticowi” stanowisku oświadczyła, że dyrektor FBI pozostaje „kluczowym graczem w zespole administracji ds. prawa i porządku”.
Według „Atlantica” Patel obawia się o swoją posadę, a w administracji trwają już rozmowy o jego ewentualnym następcy. Po publikacji wśród Demokratów zaczęły wybrzmiewać apele o to, by Patel odszedł ze stanowiska.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758462-szef-fbi-pozwal-magazyn-atlantic
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.