Szef FBI pozwał magazyn "Atlantic". Media oskarżyły go o publiczne "upijanie się". "Celowe i szkodliwe oczernianie"

Patel pozwał w magazyn „Atlantic” / autor: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Szef FBI Kash Patel pozwał magazyn „Atlantic” o 250 mln dolarów za zniesławienie w związku z piątkową publikacją, w której napisano m.in., że dyrektor FBI regularnie upija się publicznie, a jego zachowanie budzi niepokój w administracji Donalda Trumpa.

Pismo powołało się na sześciu obecnych i byłych urzędników oraz inne osoby, znające rozkład zajęć szefa FBI. W złożonym w poniedziałek pozwie argumentuje się, że źródła te „nie były w stanie znać faktów”, a publikacja wpisuje się w szerszą kampanię oczerniania Patela.

Odmówiono uwzględnienia uzasadnionej prośby o dodatkowy czas na odpowiedź na 19 szczegółowych, aczkolwiek absurdalnych, zarzutów. Zignorowano szczegółowy list od adwokata, wysłany przed publikacją, w którym wskazano na konkretne kłamstwa i dostarczono przeciwne dowody. Nie przeprowadzono też wywiadu z samym dyrektorem Patelem, ani nie dano mu żadnej realnej możliwości odniesienia się do zarzutów własnymi słowami. To nie jest zaniedbanie. To dowodzi celowego i szkodliwego oczerniania

— napisano w pozwie.

Rzecznik „Atlantic” w oświadczeniu podkreślił, że magazyn podtrzymuje doniesienia na temat Patela i będzie bronić pisma oraz jego dziennikarzy przed tym „bezpodstawnym pozwem”.

O co chodzi?

W piątek magazyn napisał, że Patel regularnie upija się publicznie, a jego zachowanie jest znane administracji prezydenta i budzi jej niepokój. Według magazynu w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie zdarzyło się, że członkowie ochrony osobistej mieli trudności z dobudzeniem Patela, który sprawiał wrażenie pijanego. W jednym z przypadków wystąpiono o sprzęt wyważeniowy używany zwykle przez jednostki antyterrorystyczne, ponieważ dyrektor FBI był nieosiągalny za zamkniętymi drzwiami.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w przesłanym „Atlanticowi” stanowisku oświadczyła, że dyrektor FBI pozostaje „kluczowym graczem w zespole administracji ds. prawa i porządku”.

Według „Atlantica” Patel obawia się o swoją posadę, a w administracji trwają już rozmowy o jego ewentualnym następcy. Po publikacji wśród Demokratów zaczęły wybrzmiewać apele o to, by Patel odszedł ze stanowiska.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

