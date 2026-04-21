Wymiana handlowa Niemiec z Brazylią powinna w najbliższych latach zostać podwojona – zadeklarował w poniedziałek kanclerz Friedrich Merz. Szef niemieckiego rządu wyraził gotowość do współpracy z Brazylią w zakresie metali ziem rzadkich, gdzie kraj ten dysponuje „ogromnym potencjałem”.
Zapowiedź kanclerza padła podczas niemiecko-brazylijskich konsultacji międzyrządowych, które odbywają się w poniedziałek w Hanowerze.
Wartość handlu między Niemcami a Brazylią wyniosła w 2024 roku ponad 20 mld euro, co w ocenie Merza jest „zdecydowanie za niską liczbą”, jak na wielkość gospodarek obu państw.
Kanclerz wyraził nadzieję, że dzięki umowie o wolnym handlu między UE a państwami Mercosur wymiana handlowa między krajami zostanie w najbliższych latach podwojona, a „obie strony skorzystają na zniesieniu ceł i likwidacji innych barier handlowych”. Umowa ma tymczasowo wejść w życie 1 maja. Brazylia jest największą gospodarką południowoamerykańskiego bloku gospodarczego Mercosur.
ONZ
Wśród podnoszonych na konsultacjach tematów znalazła się kwestia ewentualnej reformy ONZ. Zarówno Niemcy jak i Brazylia ubiegają się o stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
Merz zauważył, że Brazylia dysponuje „ogromnym potencjałem” w zakresie metali ziem rzadkich i wyraził gotowość do współpracy na tym polu z rządem w Brasilii.
Prezydent Brazylii o USA
Przed konsultacjami szerokim echem odbił się w Niemczech wywiad przybyłego do Hanoweru prezydenta Brazylii Luiza Inacio Lula da Silvy. W rozmowie z tygodnikiem „Der Spiegel” stwierdził, że „Trump nie został wybrany cesarzem świata” i „nie może nieustannie grozić innym krajom wojną”.
Podczas ceremonii otwarcia targów w weekend Lula nazwał natomiast wojnę Izraela i USA przeciwko Iranowi „szaleństwem”.
Jesteśmy świadkami krytycznego momentu w globalnej geopolityce, naznaczonego poważnymi paradoksami - podczas gdy astronauci lecą na Księżyc, kobiety i dzieci są zabijane w bombardowaniach na Bliskim Wschodzie
— powiedział.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758460-niemcy-zachwycone-umowa-z-mercosur-merz-nie-kryje-radosci
