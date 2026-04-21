Zwycięzca niedawnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech Peter Magyar zaapelował do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o ponowne otwarcie uszkodzonego rurociągu naftowego Przyjaźń tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg Przyjaźń jest gotowy do transportu ropy, to powinni go uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą
— powiedział Magyar na konferencji prasowej.
Oczekujemy też, że Rosja zacznie dostarczać ropę (do rurociągu) zgodnie z umowami
— dodał.
Magyar zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera wycofa on blokadę nałożoną przez ustępującego premiera Viktora Orbana na unijną pożyczkę w wysokości 90 mld euro dla Kijowa.
Stanowisko KE
Wcześniej Komisja Europejska odmówiła odpowiedzi na to, czy UE zapłaci za naprawę uszkodzonego rurociągu.
Na tym etapie nie będziemy udzielać informacji
— powiedział rzecznik KE Olof Gill, pytany o sprawę.
Podkreślił jednocześnie, że Komisja jest w kontakcie z zainteresowanymi stronami, aby ułatwić wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.
Sprawa tranzytu
Orban oświadczył 19 kwietnia, że Budapeszt otrzymał sygnały, iż Ukraina jest gotowa przywrócić tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń już 20 kwietnia.
W marcu prezydent Zełenski poinformował, że przyjął ofertę Unii Europejskiej w sprawie wsparcia technicznego i finansowego, by zakończyć naprawę rurociągu Przyjaźń. Została ona przedstawiona m.in. przez Ursulę von der Leyen.
Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca. Zełenski zapowiedział 14 kwietnia, że rurociąg zacznie działać do końca kwietnia.
W trakcie poniedziałkowej konferencji Magyar odniósł się też do prowadzonej przez Rosjan rozbudowy elektrowni atomowej Paks. Ocenił, że jest to ważny i konieczny projekt, ale nowy rząd będzie musiał przeanalizować warunki finansowania kredytu udzielonego Budapesztowi przez Moskwę.
Czytaj także
- Są pełne wyniki wyborów na Węgrzech! Ile mandatów zdobyła Tisza? Magyar: Pracujemy, by do połowy maja stworzyć rząd
- Żenujące! Magyar obrażał prezydenta Węgier tuż przed spotkaniem z nim. Podczas rozmów z głową państwa nagle zauważył… Orbana
- Jak Magyar pokonał Orbána. „Fidesz może pokonać tylko Fidesz”, „Lider TISZY nie atakował Fideszu ani z lewa, ani z prawa”
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758459-magyar-apeluje-do-zelenskiego-o-ponowne-otwarcie-rurociagu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.