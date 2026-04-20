Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa zdobyła 44,6 proc. głosów w niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych - wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej, opublikowanych dziś po przeliczeniu 100 proc. oddanych głosów.
Pięć ugrupowań w parlamencie
Nowy parlament Bułgarii będzie składać się z przedstawicieli pięciu ugrupowań politycznych.
Za Postępową Bułgarią Radewa, która zdobyła ponad 1,4 mln głosów, uplasowały się: GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,4 proc., czyli 434 tys. głosów), koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (12,6 proc. - 409 tys. głosów), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (7 proc. - 231 tys. głosów) oraz Odrodzenie (4,3 proc. - 138 tys. głosów).
Samodzielna większość Radewa
Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.
Niezależne ośrodki oszacowały, że Postępowa Bułgaria będzie mieć w parlamencie samodzielną większość, liczącą od 129 do 131 posłów w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.
Komentując wyniki, Radew zapewnił, że „zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii”.
Niedzielne głosowanie było ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii od 2021 r., w tym siódmymi przedterminowymi. O mandaty w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 proc.
Kim jest Rumen Radew?
63-letni Radew przed wejściem do świata polityki był pilotem bułgarskich sił powietrznych, a później ich dowódcą. Ze stanowiska ustąpił w 2016 roku, krytykując plan zaproszenia przez rząd wojsk sojuszniczych, aby wspólnie z siłami powietrznymi Bułgarii monitorowały przestrzeń powietrzną kraju.
Rok po odejściu z wojska został prezydentem Bułgarii z poparciem postkomunistycznej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej.
Pełniąc urząd prezydenta, Radew pozycjonował się jako krytyk elit i korupcji stojący ponad podziałami politycznymi oraz polityk, która ma równoważyć proeuropejską orientację Bułgarii z jej historycznymi związkami z Rosją.
W 2023 r. mówił w odniesieniu do Ukrainy, że bułgarski rząd powinien „przestać traktować krajowe zapasy broni jako magazyn zagranicznej armii”. W tym samym roku zarzucił Kijowowi „chęć kontynuowania wojny, za którą płacą Europejczycy”.
Pod koniec marca, gdy rząd tymczasowy w Sofii podpisał 10-letnią umowę o współpracy z Ukrainą, Radew oskarżył gabinet o „wciąganie Bułgarii w wojnę”. W 2025 roku, jeszcze jako prezydent, wyrażał poparcie dla wysiłków pokojowych administracji Donalda Trumpa.
Gratulacje z Brukseli i pochwała z Kremla
Po zwycięstwie w wyborach z gratulacja pospieszyła Ursula von der Leyen.
Gratuluję Rumenowi Radewowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Bułgaria jest dumnym członkiem europejskiej rodziny i odgrywa ważną rolę w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom. Cieszę się na współpracę na rzecz dobrobytu i bezpieczeństwa Bułgarii i Europy
— napisała z szefowa KE na platformach internetowych.
Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pochwalił dziś zapowiedź Rumena Radewa podjęcia pragmatycznego dialogu z Rosją. Słowa polityka padły po zwycięstwie jego ugrupowania w wyborach.
Oczywiście imponują nam słowa pana Radewa (…) oraz niektórych innych europejskich liderów o gotowości do rozwiązywania problemów poprzez dialog, pragmatyczny dialog z Federacją Rosyjską
— powiedział Pieskow, cytowany przez agencję Reutera za rosyjskimi mediami. Rzecznik Kremla zaznaczył jednocześnie, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o zmianie ogólnych nastrojów politycznych w Europie i ocenił słowa bułgarskiego polityka jako zwykłą deklarację.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758441-w-bulgarii-przeliczone-100-proc-glosow-rzad-dla-partii-radewa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.