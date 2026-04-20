Przyszły premier Węgier Peter Magyar ogłosił podczas konferencji prasowej nazwiska siedmiorga ministrów w swoim przyszłym rządzie. Dodał, że gabinet będzie składał się z 16 resortów.
Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi.
Magyar zaznaczył, że rozmowy o utworzeniu rządu są kontynuowane i oczekuje się, że jeszcze w tym tygodniu ogłosi nazwiska wszystkich nowych ministrów. Zwycięzca wyborów z 12 kwietnia dodał, że jeśli „marionetka Viktora Orbana, prezydent Tamas Sulyok, nie sprawi żadnych niespodzianek”, inauguracyjna sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć około 9-10 maja.
Są pełne wyniki wyborów na Węgrzech! Ile mandatów zdobyła Tisza? Magyar: Pracujemy, by do połowy maja stworzyć rząd
Żenujące! Magyar obrażał prezydenta Węgier tuż przed spotkaniem z nim. Podczas rozmów z głową państwa nagle zauważył… Orbana
Jak Magyar pokonał Orbána. „Fidesz może pokonać tylko Fidesz", „Lider TISZY nie atakował Fideszu ani z lewa, ani z prawa"
Adrian Siwek/PAP
