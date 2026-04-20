Izraelski żołnierz zniszczył figurę Chrystusa. Netanjahu potępił ten czyn. "Byłem zaskoczony i zasmucony. Wyrażamy ubolewanie"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu / autor: Chairman of the Joint Chiefs of Staff, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Premier Izraela Benjamin Netanjahu potępił dziś zniszczenie figury Jezusa przez izraelskiego żołnierza w południowym Libanie, podkreślając, że akt ten go zaskoczył i zasmucił. „Wyrażamy ubolewanie z powodu tego incydentu” - napisał na portalu X.

Wczoraj, jak przytłaczająca większość Izraelczyków, byłem zaskoczony i zasmucony, że żołnierz Sił Obronnych Izraela uszkodził katolicką figurę religijną w południowym Libanie. Jak najsurowiej potępiam ten czyn

— napisał Netanjahu na platformie X.

Podkreślił, że władze wojskowe prowadzą śledztwo karne w tej sprawie i „podejmą odpowiednio surowe działania dyscyplinarne wobec sprawcy”.

Wyrażamy ubolewanie z powodu tego incydentu i wszelkich krzywd, jakie spowodował dla wiernych w Libanie i na świecie

— dodał Netanjahu.

Tolerancja i wzajemny szacunek”

Premier zaznaczył, że Izrael pielęgnuje żydowskie wartości tolerancji i wzajemnego szacunku między Żydami i wyznawcami wszystkich religii, a „ludność chrześcijańska w Izraelu kwitnie jak nigdzie indziej na Bliskim Wschodzie”.

Wcześniej szef dyplomacji Izraela Gideon Saar nazwał zniszczenie figury Jezusa haniebnym czynem i przeprosił za incydent wszystkich, a zwłaszcza chrześcijan.

Zdjęcie przedstawiające izraelskiego żołnierza rozbijającego figurę Jezusa ciężkim młotem zamieścił w niedzielę w portalach społecznościowych libański dziennikarz. Po wstępnej analizie izraelska armia ustaliła, że pokazuje ono żołnierza sił izraelskich podczas misji w południowym Libanie.

Wojsko izraelskie zobowiązało się do „pomocy społeczności w ponownym umieszczeniu figury na miejscu” i oświadczyło, że „nie ma zamiaru niszczyć infrastruktury cywilnej, w tym budynków religijnych ani symboli religijnych”.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

