Premier Izraela Benjamin Netanjahu potępił dziś zniszczenie figury Jezusa przez izraelskiego żołnierza w południowym Libanie, podkreślając, że akt ten go zaskoczył i zasmucił. „Wyrażamy ubolewanie z powodu tego incydentu” - napisał na portalu X.
Wczoraj, jak przytłaczająca większość Izraelczyków, byłem zaskoczony i zasmucony, że żołnierz Sił Obronnych Izraela uszkodził katolicką figurę religijną w południowym Libanie. Jak najsurowiej potępiam ten czyn
— napisał Netanjahu na platformie X.
Podkreślił, że władze wojskowe prowadzą śledztwo karne w tej sprawie i „podejmą odpowiednio surowe działania dyscyplinarne wobec sprawcy”.
Wyrażamy ubolewanie z powodu tego incydentu i wszelkich krzywd, jakie spowodował dla wiernych w Libanie i na świecie
— dodał Netanjahu.
„Tolerancja i wzajemny szacunek”
Premier zaznaczył, że Izrael pielęgnuje żydowskie wartości tolerancji i wzajemnego szacunku między Żydami i wyznawcami wszystkich religii, a „ludność chrześcijańska w Izraelu kwitnie jak nigdzie indziej na Bliskim Wschodzie”.
Wcześniej szef dyplomacji Izraela Gideon Saar nazwał zniszczenie figury Jezusa haniebnym czynem i przeprosił za incydent wszystkich, a zwłaszcza chrześcijan.
Zdjęcie przedstawiające izraelskiego żołnierza rozbijającego figurę Jezusa ciężkim młotem zamieścił w niedzielę w portalach społecznościowych libański dziennikarz. Po wstępnej analizie izraelska armia ustaliła, że pokazuje ono żołnierza sił izraelskich podczas misji w południowym Libanie.
Wojsko izraelskie zobowiązało się do „pomocy społeczności w ponownym umieszczeniu figury na miejscu” i oświadczyło, że „nie ma zamiaru niszczyć infrastruktury cywilnej, w tym budynków religijnych ani symboli religijnych”.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
