Humbak o nadanym imieniu Timmy, który pod koniec marca utknął na mieliźnie na Bałtyku u północnych wybrzeży Niemiec, dziś rano zdołał się uwolnić, w czym pomogły mu podnoszący się poziom wody i silny wiatr. Niestety, wieloryb zamiast płynąć w stronę Morza Północnego i Atlantyku, znów obrał zły kierunek. Jego szanse na przeżycie maleją.
Właściwy kierunek: Morze Północne i Atlantyk
Wielki ssak pod koniec marca utknął na mieliźnie w pobliżu miasta Wismar na północy Niemiec. Dotychczasowe próby uratowania osłabionego i chorego zwierzęcia, m.in. przy użyciu poduszek powietrznych i pontonów, kończyły się niepowodzeniem.
W ostatnich dniach wieloryb wykazywał dużą energię życiową, co dało nadzieję osobom zaangażowanym w pomoc humbakowi, że ten może się uwolnić
— podała agencja dpa.
Constanze von der Meden z prywatnej inicjatywy ratunkowej zapewniała, że w takim przypadku zostanie podjęta próba podprowadzenia humbaka na Morze Północne, a potem aż do Atlantyku, czyli jego naturalnego środowiska.
Timmy musi odpocząć
Niestety, wieloryb znów pomylił kierunki i ponownie osiadł na mieliźnie. Till Backhauss, minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego, powiedział stacji NDR, że humbak Timmy „powinien zostać na razie pozostawione w spokoju, aby mógł odzyskać siły”. Jak doniosła stacja NDR, według Backhausa, „zwierzę nie spoczywa jeszcze całkowicie na pontonie.
Ponton nie jest obecnie używany, ale jest gotowy do użycia. To, czy zostanie uruchomiony, zależy od inicjatywy ratunkowej
— czytamy w NDR.
Humbak w Bałtyku
Losy humbaka, któremu nadano imię Timmy, śledzi opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę zauważono w nocy z 22 na 23 marca w pobliżu nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na mieliźnie. Zwierzę uwolniło się i ponownie wypłynęło na wody Bałtyku 26 marca, m.in. dzięki wykopanemu przy użyciu koparek kanałowi, ale później osiadł na mieliźnie w zatoce przy wyspie Poel, na północ od Wismaru.
W Morzu Bałtyckim coraz częściej obserwuje się wieloryby, w tym humbaki. Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest dla nich odpowiednim środowiskiem ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Zagrożenie stanowi też działalność człowieka.
SC/PAP/NDR.de
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758423-humbak-timmy-znow-pomylil-kierunki-czekamy-az-odpocznie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.