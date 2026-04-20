Rozwiązanie dwupaństwowe to jedyny sposób, aby Palestyńczycy i Izraelczycy mogli żyć w bezpieczeństwie, godności i pokoju – powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas otwierając dziś w Brukseli posiedzenie Globalnego Sojuszu na rzecz Wdrożenia Rozwiązania Dwupaństwowego.
Deklaracja nowojorska
Kallas oświadczyła, że „deklaracja nowojorska” stworzyła ważne ramy polityczne dla wysiłków na rzecz wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego, ale należy zrobić więcej, aby chronić ludność palestyńską oraz „ponownie solidnie umieścić rozwiązanie oparte na dwóch państwach na stole negocjacyjnym”.
Tzw. deklaracja nowojorska, opracowana przez Francję i Arabię Saudyjską i popierająca utworzenie obok Izraela niepodległej Palestyny, została przyjęta zdecydowaną większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, choć przy sprzeciwie m.in. Izraela i USA, we wrześniu 2025 roku.
Jednostronne działania Izraela
Kallas, która wraz z belgijskim wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Maxime’em Prevotem otworzyła dziś rano w Brukseli 9. spotkanie ministerialnego Globalnego Sojuszu na rzecz Wdrożenia Rozwiązania Dwupaństwowego, powiedziała, że rozwiązanie oparte na koncepcji dwóch państw to jedyny sposób, w jaki zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy mogą żyć w bezpieczeństwie, godności i pokoju.
Dodała, że UE potępia jednostronne działania Izraela, takie jak rozbudowa osiedli przez osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i wzywa rząd Izraela do cofnięcia tych decyzji. Podkreśliła też, że Izrael powinien pilnie uwolnić zatrzymane dochody celne pobierane na rzecz Autonomii Palestyńskiej, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie.
„Niewielką, ale realna szansa”
Prevot powiedział, że rozwiązanie dwupaństwowe jest korzystne dla wszystkich stron, bo zapewnia bezpieczeństwo Izraelowi, stabilność Palestynie i pokój w regionie.
Biorący udział w spotkaniu premier Autonomii Palestyńskiej Muhammad Mustafa powiedział, że widzi niewielką, ale realną szansę na przejście od wojny do sprawiedliwego i trwałego pokoju, opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym. Dodał, że deklaracja nowojorska i rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803, popierająca plan pokojowy dla Strefy Gazy, zapewniają ramy, dzięki którym można ustabilizować sytuację w regionie. - Naród palestyński pragnie nie tylko bezpieczeństwa, ale także należnego mu miejsca wśród narodów – oświadczył Mustafa.
Sojusz został powołany we wrześniu 2024 roku w celu ożywienia procesu pokojowego między Izraelem a Palestyną. Został ogłoszony przez Arabię Saudyjską wraz z krajami arabskimi, muzułmańskimi oraz partnerami europejskimi, w tym UE, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758420-palestynczycy-i-izraelczycy-razem-ue-rozwiazanie-dwupanstwowe
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.