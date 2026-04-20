Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała dziś o silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,5. Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami o wysokości do 3 metrów w prefekturach Iwate, Aomori i Hokkaido w północno-wschodniej części Japonii. Pierwsze fale, o wysokości kilkudziesięciu centymetrów, dotarły do wybrzeży Japonii.
Według władz epicentrum znajdowało się w odległości ok. 100 km od wybrzeży Japonii, a ognisko wstrząsów zlokalizowano na głębokości 10 km.
Według stacji telewizyjnej NHK siła trzęsienia ziemi wyniosła 5+ w japońskiej skali sejsmicznej od 0 do 7.
Premier Takaichi wzywa do ewakuacji
Dzisiaj około godziny 16:53 u wybrzeży Sanriku doszło do trzęsienia ziemi, a w prefekturze Aomori zaobserwowano silne wstrząsy o maksymalnej intensywności ponad 5 stopni w skali Richtera. Ostrzeżenia przed tsunami wydano również dla prefektury Iwate, Hokkaido, środkowego wybrzeża Pacyfiku oraz wybrzeża Pacyfiku w prefekturze Aomori. Mieszkańcy obszarów objętych ostrzeżeniami przed tsunami powinni natychmiast ewakuować się na wyżej położone tereny lub do bezpieczniejszych miejsc, takich jak budynki ewakuacyjne
— poinformowała premier Japonii Sanae Takaichi w oświadczeniu.
Zapewniła, że rząd utworzył specjalne biuro przy Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Na tym etapie nadal oceniamy skalę strat ludzkich i materialnych, ale otrzymamy szczegółowe raporty i będziemy odpowiednio reagować na klęskę żywiołową
— powiedziała
Kontrole w elektrowniach jądrowych
Jak podał portal agencji Kyodo, w elektrowniach jądrowych w prefekturach Aomori na północy i Miyagi na północnym wschodzie wyspy Honsiu nie odnotowano nieprawidłowości. Trwają kontrole w elektrowni jądrowej w Fukushimie, w której w 2011 r. doszło do stopienia się rdzenia reaktora w wyniku potężnego trzęsienia ziemi i wywołanego nim tsunami.
Według władz epicentrum znajdowało się w odległości ok. 100 km od wybrzeży Japonii, a ognisko wstrząsów zlokalizowano na głębokości 10 km.
PAP/NHK One/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758412-silne-trzesienie-ziemi-w-japonii-fale-tsunami-u-wybrzezy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.