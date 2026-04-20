Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Premier Takaichi wzywa do ewakuacji. Do wybrzeży kraju dotarły pierwsze fale tsunami

Premier Japonii Sanae Takaichi / autor: 首相官邸, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała dziś o silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,5. Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami o wysokości do 3 metrów w prefekturach Iwate, Aomori i Hokkaido w północno-wschodniej części Japonii. Pierwsze fale, o wysokości kilkudziesięciu centymetrów, dotarły do wybrzeży Japonii.

Według władz epicentrum znajdowało się w odległości ok. 100 km od wybrzeży Japonii, a ognisko wstrząsów zlokalizowano na głębokości 10 km.

Według stacji telewizyjnej NHK siła trzęsienia ziemi wyniosła 5+ w japońskiej skali sejsmicznej od 0 do 7.

Premier Takaichi wzywa do ewakuacji

Dzisiaj około godziny 16:53 u wybrzeży Sanriku doszło do trzęsienia ziemi, a w prefekturze Aomori zaobserwowano silne wstrząsy o maksymalnej intensywności ponad 5 stopni w skali Richtera. Ostrzeżenia przed tsunami wydano również dla prefektury Iwate, Hokkaido, środkowego wybrzeża Pacyfiku oraz wybrzeża Pacyfiku w prefekturze Aomori. Mieszkańcy obszarów objętych ostrzeżeniami przed tsunami powinni natychmiast ewakuować się na wyżej położone tereny lub do bezpieczniejszych miejsc, takich jak budynki ewakuacyjne

— poinformowała premier Japonii Sanae Takaichi w oświadczeniu.

Zapewniła, że rząd utworzył specjalne biuro przy Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na tym etapie nadal oceniamy skalę strat ludzkich i materialnych, ale otrzymamy szczegółowe raporty i będziemy odpowiednio reagować na klęskę żywiołową

— powiedziała

Kontrole w elektrowniach jądrowych

Jak podał portal agencji Kyodo, w elektrowniach jądrowych w prefekturach Aomori na północy i Miyagi na północnym wschodzie wyspy Honsiu nie odnotowano nieprawidłowości. Trwają kontrole w elektrowni jądrowej w Fukushimie, w której w 2011 r. doszło do stopienia się rdzenia reaktora w wyniku potężnego trzęsienia ziemi i wywołanego nim tsunami.

PAP/NHK One/oprac. Joanna Jaszczuk

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

