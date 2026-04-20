Pedro Sanchez kontra Izrael. Premier Hiszpanii wzywa UE do zerwania umowy stowarzyszeniowej. "Nie może być partnerem"

Pedro Sanchez / autor: PAP/EPA
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał Unię Europejską do zerwania umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Polityk zapowiedział, że jego kraj złoży formalny wniosek w tej sprawie.

Kto narusza prawo międzynarodowe, a tym samym europejskie zasady i wartości, nie może być partnerem UE

– ocenił Sanchez w trakcie przedwyborczej kampanii w Andaluzji, gdzie w połowie maja odbędą się wybory regionalne.

Premier zapowiedział, że podczas posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw UE w Luksemburgu Hiszpania formalnie przedstawi propozycję o zerwaniu umowy stowarzyszeniowej z Izraelem, która weszła w życie w 2000 r.

Zrobimy to, nie dlatego, że mamy coś przeciwko Izraelowi; wręcz przeciwnie, jesteśmy narodem przyjaznym narodowi izraelskiemu. Ale nie zgadzamy się z działaniami, które prowadzi jego rząd

– dodał Sanchez.

List do szefowej unijnej dyplomacji

W liście skierowanym do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas szefowie dyplomacji Hiszpanii, Słowenii i Irlandii oskarżyli Izrael o naruszanie praw człowieka i prawa międzynarodowego, m.in. w związku z zatwierdzeniem przez izraelski parlament prawa wprowadzającego karę śmierci dla Palestyńczyków.

Hiszpania jest najostrzejszym krytykiem polityki Izraela w Europie, a stosunki między krajami są napięte od czasu wojny w Strefie Gazy. Rząd w Madrycie określił działania izraelskiej armii jako „ludobójstwo”, zrywając m.in. porozumienia z izraelskimi firmami na dostawy sprzętu wojskowego.

Na początku kwietnia premier Izraela Benjamin Netanjahu oskarżył Hiszpanię o „prowadzenie wojny dyplomatycznej” przeciwko jego krajowi.

Nie zamierzam tolerować tej hipokryzji ani wrogości. Nie pozwolę żadnemu państwu prowadzić z nami wojny dyplomatycznej bez natychmiastowego zapłacenia za to ceny

— powiedział Netanjahu.

Hiszpania krytykowana jest również za ponowne otwarcie w połowie kwietnia swojej ambasady w Teheranie po ogłoszeniu dwutygodniowego zawieszenia broni między USA a Iranem.

Wcześniej w połowie marca hiszpański rząd zdecydował o odwołaniu na stałe swojej ambasadorki w Tel Awiwie Any Salomon, która już we wrześniu 2025 r. została wezwana do kraju na konsultacje. Pod koniec 2023 r. rząd Izraela wezwał z kolei do kraju ambasadora w Madrycie w odpowiedzi na krytyczne stanowisko rządu Sancheza w stosunku do działań w Strefie Gazy.

PAP/mly

