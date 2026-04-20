Fico nie poleci do Moskwy! Nie dostał zgody na przelot od Litwy, Łotwy i Estonii. "Rosja działa przeciw bezpieczeństwu całej Europy"

Robert Fico / autor: Fratria
Premier Słowacji Robert Fico nie otrzyma zgody na przelot do Moskwy na paradę 9 maja, która gloryfikuję agresora - oświadczył minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna. Podobne stanowisko zajęły Litwa i Łotwa.

Żaden kraj nie może wykorzystywać naszej przestrzeni powietrznej do zacieśniania więzi z Rosją w czasie, gdy Moskwa nadal łamie normy międzynarodowe i dopuszcza się agresji wobec Ukrainy i działa przeciw bezpieczeństwu całej Europy

— dodał szef estońskiej dyplomacji.

W Estonii, krajach UE oraz NATO stosuje się ujednoliconą procedurę wydawania zezwoleń na lądowanie oraz na przeloty w przypadku wizyt oficjalnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy estońska przestrzeń powietrzna, jest wykorzystywana do podróży do Rosji – przekazano w komunikacie resortu dyplomacji.

Stanowiska Litwy i Łotwy

Podobne stanowisko – jak oświadczył sam premier Słowacji – wyraziły również Wilno i Ryga.

Trzy kraje bałtyckie zareagowały w ten sam sposób również w ub. roku nie wyrażając zgody na przelot samolotów zagranicznych oficjeli przez swoje terytoria w drodze do Moskwy, gdzie 9 maja tradycyjnie obchodzone jest zwycięstwo ZSRR nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej.

Wówczas Fico, który utrzymuje przyjazne relacje z Kremlem, zmuszony był odbyć dłuższy lot korzystając z korytarza nad Węgrami, Rumunią oraz Morzem Czarnym. Także prezydent Serbii Aleksandar Vucic musiał skorzystać z innej trasy.

PAP/mly

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

