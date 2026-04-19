Trwa 52. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Poniedziałek, 20 kwietnia 2026 r.
18:38. Reuters: UE rozszerzy kryteria sankcji wobec Iranu o odpowiedzialnych za blokowanie cieśniny Ormuz
Unia Europejska rozszerzy kryteria sankcji wobec Iranu o osoby i podmioty odpowiedzialne za blokowanie cieśniny Ormuz - poinformowały dwa źródła dyplomatyczne w UE, cytowane przez agencję Reutera.
Decyzja miała zapaść na szczeblu ambasadorów państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają umożliwić obejmowanie sankcjami osób i firm odpowiedzialnych za utrudnianie swobody żeglugi w regionie.
18:11. Vance wciąż nie wyruszył do Pakistanu, wbrew słowom prezydenta Trumpa
Wiceprezydent USA J.D. Vance wciąż przebywa w Waszyngtonie i nie wyruszył jeszcze do Islamabadu na rozmowy z Iranem - podały media, powołując się na wtajemniczone osoby. Według stacji CNN Vance poleci dopiero we wtorek, a rozmowy rozpoczną się w środę. Trump powiedział, że uznaje środowy wieczór za termin zakończenia rozejmu.
18:05. Trump: Izrael nie namówił mnie na wojnę z Iranem
Izrael nie namówił mnie na wojnę z Iranem, przekonały mnie za to skutki ataku Hamasu z 7 października 2023 r. - stwierdził prezydent USA Donald Trump. Ponownie oskarżył media o publikowanie fałszywych wiadomości.
Izrael nigdy mnie nie namówił do wojny z Iranem. Skutki 7 października (najazdu palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamas na Izrael z 7 października 2023 r. - PAP) utwierdziły mnie w przekonaniu, że IRAN NIGDY NIE MOŻE POSIADAĆ BRONI NUKLEARNEJ
— napisał Trump na Truth Social. Zarzucił przy tym mediom publikowanie fałszywych sondaży i wiadomości.
90 proc. tego, co mówią, to kłamstwa i zmyślone historie, a sondaże są sfałszowane, podobnie jak wybory prezydenckie w 2020 r. Podobnie jak rezultaty w Wenezueli, o których media nie lubią mówić, wyniki w Iranie będą niesamowite – a jeśli nowi przywódcy Iranu (zmiana reżimu!) będą mądrzy, Iran może mieć wspaniałą i dostatnią przyszłość!
— dodał.
Nie jest jasne, co konkretnie było powodem zamieszczenia wpisu przez Trumpa, lecz o istotnym wpływie premiera Izraela Benjamina Netanjahu na decyzję USA o ataku na Iran pisał m.in. dziennik „New York Times”. Jest to też częsty zarzut kierowany wobec Trumpa przez prawicowych komentatorów z ruchu MAGA, którzy obrócili się przeciwko prezydentowi w związku z wojną z Iranem. Chodzi m.in. o Tuckera Carlsona, niegdyś nieformalnego doradcę głowy państwa
17:29. 23 kwietnia druga runda rozmów Izraela z Libanem w Waszyngtonie
W Waszyngtonie odbędzie się druga runda rozmów między Izraelem a Libanem - poinformowała agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródło izraelskie.
W ubiegły wtorek, 14 kwietnia, ambasadorowie obu krajów spotkali się w Waszyngtonie na pierwszych od dekad bezpośrednich rozmowach.
Dwa dni później, 16 kwietnia, USA ogłosiły rozejm w wojnie w Libanie, gdzie Izrael od początku marca walczył z wspieranym przez Iran Hezbollahem - ugrupowaniem pozostającym poza kontrolą rządu w Bejrucie.
17:01. Trump: Vance jest w drodze do Pakistanu, spotkanie zostało ustalone
Wiceprezydent J.D. Vance i zespół ze Stanów Zjednoczonych są w drodze do Islamabadu, a Iran zgodził się na rozmowy - powiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Powtórzył też ostrzeżenie, że jeśli nie dojdzie do porozumienia przed wygaśnięciem rozejmu, wznowi bombardowanie.
Trump potwierdził, że zapowiadane przez niego rozmowy z Iranem odbędą się w wywiadach z „New York Post” i PBS. W pierwszej z rozmów przekazał, że wiceprezydent Vance, a także zięć prezydenta Jared Kushner i specjalny wysłannik Steve Witkoff są już w drodze do stolicy Pakistanu, Islamabadu i wylądują tam za kilka godzin.
Pytany o brak potwierdzenia uczestnictwa Iranu w rozmowach, prezydent odparł, że Iran zgodził się na rozmowy, mimo publicznych wypowiedzi władz w Teheranie.
Zobaczymy, czy będą tam, czy nie. Jeśli nie, to też w porządku
— przyznał w rozmowie z PBS. Zagroził jednak, że jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte do końca rozejmu, wygasającego we wtorek w nocy, „wybuchnie mnóstwo bomb”. Trump powiedział „NYP”, że jest otwarty na spotkanie z przedstawicielami Iranu.
Nie mam problemu, by z nimi się spotkać. Jeśli chcą się spotkać, to mamy bardzo zdolnych ludzi, ale ja nie mam problemu, żeby się spotkać
— oznajmił. Zaznaczył, że cel negocjacji jest „bardzo prosty”: „pozbyć się ich broni jądrowej”.
16:47. Agencja Bezpieczeństwa Państwowego ZEA rozbiła komórkę terrorystyczną powiązaną z Iranem
Agencja Bezpieczeństwa Państwowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich (State Security Apparatus - SSA) rozbiła komórkę terrorystyczną powiązaną z Iranem; zatrzymano członków tego ugrupowania, podejrzanych o spisek w celu destabilizacji państwa - przekazał w poniedziałek dziennik „Khaleej Times”.
16:00. Trump: sekretarz energii myli się, że ceny benzyny nie wrócą do poprzedniego poziomu w tym roku
Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Hill, że sekretarz energii Chris Wright „totalnie się mylił”, mówiąc, że ceny benzyny mogą nie wrócić w tym roku do poziomu sprzed wojny z Iranem. Przepowiedział, że ceny spadną szybko, tuż po otwarciu cieśniny Ormuz.
Trump komentował w rozmowie z portalem wypowiedź Wrighta z niedzieli, kiedy ten powiedział, że choć ceny benzyny prawdopodobnie osiągnęły już szczyt i będą spadać, to powrót do ceny przed wojną z Iranem - 3 dolary za galon (3,79 l.) - może nie nastąpić przed końcem roku. Obecna średnia cena galonu benzyny w USA - według stowarzyszenia American Automobilie Association - to 4,04 dol., o ponad 1 dol. więcej, niż przed rozpoczęciem wojny.
Trump zaprzeczył też w tym samym wywiadzie, by mediator w rozmowach z Iranem, dowódca pakistańskiej armii Asim Munir radził mu zrezygnować z blokady irańskich portów, by nie utrudniać negocjacji. Prezydent powiedział, że Munir „nie rekomendował niczego w sprawie blokady”.
Blokada jest bardzo silna, bardzo mocna. Tracą 500 mln dolarów dziennie z powodu blokady
— powiedział Trump, odnosząc się do Iranu.
My ją (cieśninę) kontrolujemy. Oni jej nie kontrolują
— zaznaczył.
15:04. KE o wydaniu przez USA nowej licencji na rosyjską ropę: Rosja nie powinna zarabiać na wojnie z Iranem
Rosja nie powinna czerpać korzyści z wojny z Iranem - tak rzecznik Komisji Europejskiej Ricardo Cardoso skomentował decyzję USA o wydaniu nowej licencji, która zamraża na kolejny miesiąc sankcje na sprzedaż rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na tankowce.
14:15. Niemiecki rząd chce zapobiec niedoborom paliw w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie
Rząd Niemiec chce zapobiec ewentualnym niedoborom paliw w kraju w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie - napisała agencja dpa. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, by zapewnić Niemcom bezpieczeństwo energetyczne.
13:42. Reuters: Trump ma rozważyć opinię szefa Sztabu Generalnego wojsk Pakistanu w sprawie blokady irańskich portów
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, iż rozważy opinię szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Pakistanu marszałka polnego Asima Munira, który uważa, że zablokowanie przez USA irańskich portów stanowi przeszkodę w rozmowach pokojowych z Iranem - podała agencja Reutera.
Trump i Munir przeprowadzili rozmowę telefoniczną.
12:44. Polscy dyplomaci zaniepokojeni dużą liczbą incydentów zagrażających bezpieczeństwu sił UNIFIL w Libanie
Polscy dyplomaci wyrazili w poniedziałek zaniepokojenie dużą liczbą incydentów zagrażających bezpieczeństwu sił UNIFIL w południowym Libanie, w tym Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Potępili ataki i zaapelowali o respektowanie zawieszenia broni.
Wyrażamy zaniepokojenie dużą liczbą incydentów zagrażających bezpieczeństwu sił UNIFIL, w tym polskiego Kontyngentu Wojskowego. Oddajemy hołd żołnierzom z Francji i Indonezji, którzy stracili życie w trakcie wypełniania zadań
— napisano we wpisie na X polskiej ambasady w Libanie, udostępnionym na tej platformie także przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Potępiamy ataki i apelujemy o respektowanie zawieszenia broni
— wskazano.
12:00. Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w producentów rękawic gumowych
Konflikt na Bliskim Wschodzie winduje ceny surowców z ropy, wywołując wstrząs w malezyjskim przemyśle rękawic niezbędnych w medycynie i przetwórstwie żywności, który kontroluje 45 proc. globalnego rynku – informuje japoński portal Nikkei Asia. Giganci podnoszą ceny, a mniejsze firmy zamykają zakłady.
10:50. Teheran: na razie nie ma planów kolejnej tury rozmów z USA
Na razie nie ma planów drugiej tury rozmów pokojowych Iranu ze Stanami Zjednoczonymi – oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei na konferencji prasowej, oceniając żądania administracji USA jako „nierealistyczne”.
Akcentując stawianie na pierwszym miejscu dyplomacji i deklarując gotowość do negocjacji, Stany Zjednoczone przyjmują jednocześnie postawę, która w najmniejszym stopniu nie świadczy o poważnym zaangażowaniu w proces dyplomatyczny
— powiedział Bagei. Dodał, że zajęcie statku irańskiego, blokowanie portów irańskich i opóźnianie wejścia w życie rozejmu w Libanie, stanowią „ewidentne złamanie zawieszenia broni”, które formalnie ma obowiązywać do środy.
Bagei zaznaczył, że Iran jasno przedstawił swoje żądania i od nich nie odstąpi. „Jeśli chodzi o ochronę interesów narodowych Iranu, nie wierzymy w ostateczne terminy ani ultimata” – podkreślił.
Oznajmił też, że usunięcie z Iranu materiałów nuklearnych nigdy nie było traktowane przez jego okraj jako opcja w negocjacjach i ostateczne stanowisko Teheranu jest takie, iż jego „osiągnięcia nuklearne” muszą pozostać na terytorium kraju.
10:34. Prezydent Iranu: nieufność wobec USA to „niezaprzeczalna konieczność”
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że choć dla osłabienia napięć niezbędna jest każda możliwa dyplomatyczna droga, to czujność i nieufność w relacjach z USA jest „niezaprzeczalną koniecznością” - podała państwowa agencja prasowa IRNA.
Dwutygodniowe zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wygasa w środę - przypomniała agencja Reutera dodając, że nie wiadomo dotąd, czy dojdzie do zapowiadanych na wtorek negocjacji między Waszyngtonem i Teheranem. Przedstawiciele USA mają dotrzeć do Islamabadu na negocjacje z Iranem w poniedziałek, lecz Iran nie ogłosił jeszcze, czy wyśle do stolicy Pakistanu delegację.
Irańska telewizja państwowa, cytując anonimowe źródło, poinformowała, że nie ma planów drugiej rundy negocjacji ze względu na „wygórowane i irracjonalne” żądania USA oraz zmieniające się stanowisko Waszyngtonu.
09:15. Stracono dwóch mężczyzn oskarżonych o współpracę z wywiadem izraelskim
W Iranie wykonano wyroki śmierci na dwóch mężczyznach skazanych za współpracę z izraelskim wywiadem Mosadem oraz za planowanie ataków na terytorium kraju – poinformował serwis informacyjny irańskiego wymiaru sprawiedliwości Mizan.
Mężczyźni przeszli szkolenie za granicą, w tym w irackim Kurdystanie - czytamy w artykule zamieszczonym na portalu. Powieszono ich w niedzielę m.in. za „wrogość wobec Boga” oraz za współpracę z wrogimi ugrupowaniami; wcześniej wydane wobec nich wyroki śmierci zostały utrzymane w mocy przez Sąd Najwyższy - dodał Mizan.
07:23. Rekordowo niskie notowania Donalda Trumpa na tle obaw o gospodarkę i konflikt z Iranem
Notowania prezydenta Donalda Trumpa spadły do najniższego poziomu w jego drugiej kadencji, a Amerykanie coraz krytyczniej oceniają sytuację gospodarczą oraz prowadzenie wojny z Iranem – wynika z najnowszego sondażu NBC News Decision Desk. Dwie trzecie respondentów uważa, że kraj zmierza w złym kierunku.
Gospodarka pozostaje kluczowym problemem dla 29 proc. badanych, wyprzedzając zagrożenia dla demokracji (24 proc.), opiekę zdrowotną (12 proc.) i przestępczość (10 proc.). Największe obawy budzą inflacja i rosnące koszty życia – wskazało je 45 proc. ankietowanych. Aż 68 proc. negatywnie ocenia działania prezydenta w tej sferze, a ponad połowa wyraża „zdecydowaną dezaprobatę”.
00:01. Trump poinformował o zatrzymaniu irańskiego statku w ramach blokady
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańska marynarka wojenna zatrzymała irański statek towarowy, który usiłował przełamać blokadę irańskich portów. Amerykański okręt miał uszkodzić statek.
Dzisiaj irański statek towarowy o nazwie TOUSKA, o długości prawie 900 stóp (274 m -PAP) i wadze zbliżonej do wagi lotniskowca, próbował ominąć naszą blokadę morską, ale nie udało mu się to
— napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Według prezydenta, irański statek zignorował ostrzeżenie amerykańskiego niszczyciela rakietowego USS Spruance, wobec czego okręt USA zatrzymał go i „wybił dziurę w maszynowni”.
Obecnie statek jest pod opieką amerykańskiej piechoty morskiej (…) Mamy pełną kontrolę nad statkiem i sprawdzamy, co jest na pokładzie!
— napisał Trump.
Touska to irański kontenerowiec należący do państwowego armatora IRISL Group, który został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2020 r.
Jest to pierwszy statek zatrzymany przez siły USA w ramach trwającej blokady morskiej Iranu, mającej zatrzymać statki płynące z i do irańskich portów. Wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że dotąd 23 statki posłuchały ostrzeżeń amerykańskiej marynarki i zawróciło przed dotarciem do linii blokady.
Równolegle Iran utrzymuje własne ograniczenia ruchu przez cieśninę Ormuz, którą praktycznie blokuje od wybuchu wojny USA i Izraela z tym państwem 28 lutego. W weekend pojawiły się informacje o irańskim ostrzale jednostek, próbujących przejść przez Ormuz. Irańska blokada szlaku, którym przed wojną transportowano 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG spowodowała wzrost cen tych surowców na światowych rynkach.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758389-relacja-52-dzien-wojny-z-iranem-vance-wyrusza-do-pakistanu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.