Trwa 52. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Poniedziałek, 20 kwietnia 2026 r.
00:01. Trump poinformował o zatrzymaniu irańskiego statku w ramach blokady
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańska marynarka wojenna zatrzymała irański statek towarowy, który usiłował przełamać blokadę irańskich portów. Amerykański okręt miał uszkodzić statek.
Dzisiaj irański statek towarowy o nazwie TOUSKA, o długości prawie 900 stóp (274 m -PAP) i wadze zbliżonej do wagi lotniskowca, próbował ominąć naszą blokadę morską, ale nie udało mu się to
— napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Według prezydenta, irański statek zignorował ostrzeżenie amerykańskiego niszczyciela rakietowego USS Spruance, wobec czego okręt USA zatrzymał go i „wybił dziurę w maszynowni”.
Obecnie statek jest pod opieką amerykańskiej piechoty morskiej (…) Mamy pełną kontrolę nad statkiem i sprawdzamy, co jest na pokładzie!
— napisał Trump.
Touska to irański kontenerowiec należący do państwowego armatora IRISL Group, który został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2020 r.
Jest to pierwszy statek zatrzymany przez siły USA w ramach trwającej blokady morskiej Iranu, mającej zatrzymać statki płynące z i do irańskich portów. Wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że dotąd 23 statki posłuchały ostrzeżeń amerykańskiej marynarki i zawróciło przed dotarciem do linii blokady.
Równolegle Iran utrzymuje własne ograniczenia ruchu przez cieśninę Ormuz, którą praktycznie blokuje od wybuchu wojny USA i Izraela z tym państwem 28 lutego. W weekend pojawiły się informacje o irańskim ostrzale jednostek, próbujących przejść przez Ormuz. Irańska blokada szlaku, którym przed wojną transportowano 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG spowodowała wzrost cen tych surowców na światowych rynkach.
red/PAP
