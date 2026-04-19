NA ŻYWO

RELACJA. 52. dzień operacji przeciwko Iranowi. Trump poinformował o zatrzymaniu irańskiego statku w ramach blokady

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER
autor: PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER

Trwa 52. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Poniedziałek, 20 kwietnia 2026 r.

00:01. Trump poinformował o zatrzymaniu irańskiego statku w ramach blokady

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańska marynarka wojenna zatrzymała irański statek towarowy, który usiłował przełamać blokadę irańskich portów. Amerykański okręt miał uszkodzić statek.

Dzisiaj irański statek towarowy o nazwie TOUSKA, o długości prawie 900 stóp (274 m -PAP) i wadze zbliżonej do wagi lotniskowca, próbował ominąć naszą blokadę morską, ale nie udało mu się to

— napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Według prezydenta, irański statek zignorował ostrzeżenie amerykańskiego niszczyciela rakietowego USS Spruance, wobec czego okręt USA zatrzymał go i „wybił dziurę w maszynowni”.

Obecnie statek jest pod opieką amerykańskiej piechoty morskiej (…) Mamy pełną kontrolę nad statkiem i sprawdzamy, co jest na pokładzie!

— napisał Trump.

Touska to irański kontenerowiec należący do państwowego armatora IRISL Group, który został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2020 r.

Jest to pierwszy statek zatrzymany przez siły USA w ramach trwającej blokady morskiej Iranu, mającej zatrzymać statki płynące z i do irańskich portów. Wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że dotąd 23 statki posłuchały ostrzeżeń amerykańskiej marynarki i zawróciło przed dotarciem do linii blokady.

Równolegle Iran utrzymuje własne ograniczenia ruchu przez cieśninę Ormuz, którą praktycznie blokuje od wybuchu wojny USA i Izraela z tym państwem 28 lutego. W weekend pojawiły się informacje o irańskim ostrzale jednostek, próbujących przejść przez Ormuz. Irańska blokada szlaku, którym przed wojną transportowano 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG spowodowała wzrost cen tych surowców na światowych rynkach.

red/PAP/Facebook/X

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych