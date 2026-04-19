RELACJA. 1517. dzień wojny na Ukrainie. Szef policji patrolowej poddał się do dymisji w związku ze strzelaniną w Kijowie

autor: PAP/EPA/María Senovilla
Trwa 1517. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 20 kwietnia 2026 r.

00:01. Szef policji patrolowej poddał się do dymisji w związku ze strzelaniną w Kijowie

Szef Departamentu Policji Patrolowej Ukrainy Jewhen Żukow podał się do dymisji w związku z działaniami policjantów, którzy podczas zamachu w Kijowie pozostawili cywilów w niebezpieczeństwie. Podczas strzelaniny w Kijowie zginęło sześciu cywilów.

Jako oficer bojowy podjąłem decyzję o złożeniu raportu o zwolnienie mnie ze stanowiska szefa Departamentu Policji Patrolowej Ukrainy. Uważam, że tak będzie sprawiedliwie

— powiedział Żukow na briefingu w Kijowie.

Wcześniej w sieciach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwóch policjantów podczas strzelaniny uciekło z miejsca zdarzenia.

Żukow nazwał zachowanie policjantów „haniebnym”.

Policjanci zachowali się nieprofesjonalnie i niegodnie, jak na funkcjonariuszy policji. Przyjechali na wezwanie – powinni byli pomagać i ratować naszych obywateli. Źle ocenili sytuację i pozostawili rannych cywilów w niebezpieczeństwie

— zaznaczył.

Według Żukowa zostanie przeprowadzone postępowanie służbowe, a wszyscy przełożeni dwóch policjantów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Żukow pełnił funkcję szefa policji patrolowej od 2015 roku.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

