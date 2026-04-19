Trwa 1517. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 20 kwietnia 2026 r.
00:01. Szef policji patrolowej poddał się do dymisji w związku ze strzelaniną w Kijowie
Szef Departamentu Policji Patrolowej Ukrainy Jewhen Żukow podał się do dymisji w związku z działaniami policjantów, którzy podczas zamachu w Kijowie pozostawili cywilów w niebezpieczeństwie. Podczas strzelaniny w Kijowie zginęło sześciu cywilów.
Jako oficer bojowy podjąłem decyzję o złożeniu raportu o zwolnienie mnie ze stanowiska szefa Departamentu Policji Patrolowej Ukrainy. Uważam, że tak będzie sprawiedliwie
— powiedział Żukow na briefingu w Kijowie.
Wcześniej w sieciach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwóch policjantów podczas strzelaniny uciekło z miejsca zdarzenia.
Żukow nazwał zachowanie policjantów „haniebnym”.
Policjanci zachowali się nieprofesjonalnie i niegodnie, jak na funkcjonariuszy policji. Przyjechali na wezwanie – powinni byli pomagać i ratować naszych obywateli. Źle ocenili sytuację i pozostawili rannych cywilów w niebezpieczeństwie
— zaznaczył.
Według Żukowa zostanie przeprowadzone postępowanie służbowe, a wszyscy przełożeni dwóch policjantów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.
Żukow pełnił funkcję szefa policji patrolowej od 2015 roku.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758388-relacja-1517-dzien-wojny-na-ukrainie
