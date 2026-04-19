Zrobimy wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii - powiedział w pierwszym komentarzu powyborczym, były prezydent Rumen Radew. Według sondaży exit poll jego koalicja Postępowa Bułgaria wygrała wybory parlamentarne.
Jesteśmy gotowi na różne opcje, aby Bułgaria miała stabilny rząd. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania wyborów. To katastrofa dla Bułgarii. Oznacza to wpadanie z kryzysu w kryzys. Musimy bardzo poważnie pracować, aby z niego wyjść
— powiedział Radew, cytowany przez telewizję btv.
Koalicja Postępowa Bułgaria pod przewodnictwem Radewa zdobyła 38,7 proc. głosów oddanych w przedterminowych wyborach parlamentarnych - wynika z sondaży exit poll ośrodka Miara.
Na drugim miejscu znalazła się centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa z 14,8 proc. poparciem, a na trzecim centrowa i prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria z 13,1 proc. DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego uzyskała 9,2 proc., nacjonalistyczne Odrodzenie - 5,3 proc., a na progu wyborczym znalazła się Bułgarska Partia Socjalistyczna z 4 proc. głosów.
Postulaty Radewa
Radew szedł do wyborów pod hasłami walki z oligarchią i stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Ten emerytowany generał lotnictwa jest uznawany za polityka o konserwatywnych poglądach i prorosyjskich sympatiach, chociaż publicznie unikał takich skojarzeń. Jego kampania była kierowana przede wszystkim do elektoratu protestu - komentowali dla PAP bułgarscy eksperci.
Wyniki te dałyby Postępowej Bułgarii 109 miejsc w 240-osobowym parlamencie. GERB uzyskałaby 42 mandaty, Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria - 37, DPS-Nowy Początek - 26, Odrodzenie - 15, a Bułgarska Partia Socjalistyczna - 11.
Inne ośrodki prowadzące swoje sondaże exit poll wykazały poparcie dla koalicji Radewa na poziomie od 35,5 do 39,2 proc., dla GERB - od 15,1 do 17,5 proc., dla Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria - od 13,1 do 14,1 proc., dla Odrodzenia - od 4,9 do 5,9 proc., a dla Bułgarskiej Partii Socjalistycznej - od 3,9 do 4,1 proc.
Próg wyborczy dla koalicji i partii wynosi 4 proc.
Ośrodki określiły frekwencję według stanu na godz. 19 na poziomie ok. 47 proc.
Rozpoczęte o godz. 7 czasu lokalnego wybory zakończyły się o godz. 20. O miejsca w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym ubiegali się kandydaci z 14 partii i 10 koalicji. Dzisiejsze wybory były ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii w ciągu ostatnich pięciu lat.
Adam Stankiewicz/PAP
