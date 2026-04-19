Ośmioro dzieci w wieku od 1 do 14 lat zginęło w strzelaninie w Shreveport w Luizjanie - podała miejscowa policja. Strzelanina miała być wynikiem domowej kłótni.
Pełne okoliczności zbrodni nie są jeszcze znane, lecz policja przybyła na miejsce w odpowiedzi na zgłoszenie o domowej kłótni. Sprawca został później zastrzelony przez funkcjonariuszy podczas pościgu. Łącznie postrzelonych zostało 10 osób, w tym 8 śmiertelnie. Były to dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Dwie pozostałe ofiary to kobiety, z czego jedna została postrzelona w głowę i jest w ciężkim stanie. Druga była w związku ze sprawcą.
Sprawca zastrzelony przez policję
Do zdarzenia doszło dziś ok. 6 rano czasu lokalnego. Szef policji w Shreveport Wayne Smith powiedział na konferencji prasowej, że część z zabitych dzieci była spokrewniona ze sprawcą. Inne przebywały w domu obok. Sprawca potem uciekł do sąsiedniego miasta Bossier i został zastrzelony przez policję podczas pościgu samochodowego.
Tożsamość napastnika ani motyw zbrodni nie są jeszcze znane.
To tragiczna sytuacja – być może najtragiczniejsza sytuacja, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia
— powiedział cytowany przez telewizję Fox Tom Arceneaux, burmistrz niespełna 200-tys. miasta w północno-zachodniej Luizjanie.
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758383-wstrzasajaca-tragedia-osmioro-dzieci-zginelo-w-strzelaninie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.