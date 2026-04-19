Wstrząsająca tragedia w USA! Ośmioro dzieci w wieku od 1 do 14 lat zginęło w strzelaninie. Miała być ona wynikiem domowej kłótni

autor: Fratria

Ośmioro dzieci w wieku od 1 do 14 lat zginęło w strzelaninie w Shreveport w Luizjanie - podała miejscowa policja. Strzelanina miała być wynikiem domowej kłótni.

Pełne okoliczności zbrodni nie są jeszcze znane, lecz policja przybyła na miejsce w odpowiedzi na zgłoszenie o domowej kłótni. Sprawca został później zastrzelony przez funkcjonariuszy podczas pościgu. Łącznie postrzelonych zostało 10 osób, w tym 8 śmiertelnie. Były to dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Dwie pozostałe ofiary to kobiety, z czego jedna została postrzelona w głowę i jest w ciężkim stanie. Druga była w związku ze sprawcą.

Sprawca zastrzelony przez policję

Do zdarzenia doszło dziś ok. 6 rano czasu lokalnego. Szef policji w Shreveport Wayne Smith powiedział na konferencji prasowej, że część z zabitych dzieci była spokrewniona ze sprawcą. Inne przebywały w domu obok. Sprawca potem uciekł do sąsiedniego miasta Bossier i został zastrzelony przez policję podczas pościgu samochodowego.

Tożsamość napastnika ani motyw zbrodni nie są jeszcze znane.

To tragiczna sytuacja – być może najtragiczniejsza sytuacja, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia

— powiedział cytowany przez telewizję Fox Tom Arceneaux, burmistrz niespełna 200-tys. miasta w północno-zachodniej Luizjanie.

Adam Stankiewicz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

