Viktor Orban poinformował na X, że Węgry poprzez Bruksel otrzymały od Ukrainy sygnał gotowości przywrócenia dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń. Kijów miał postawić jednak warunek dotyczący unijnej pożyczki dla siebie. Wciąż urzędujący premier stanowczo zastrzegł, że stanowisko Budapesztu w tej sprawie pozostaje niezmienne. „Brak ropy równa się brak pieniędzy”.
Uszkodzony rurociąg i wzajemne blokady
Rząd Orbana od dawna ma pretensje do Ukrainy, że ta celowo opóźnia naprawę rurociągu „Przyjaźń”, który jest strategicznym obiektem dla dostaw ropy na Węgry. Kijów do tej pory systematycznie odsyłał Budapeszt do Kremla, którego wojska uszkodziły instalację.
Przez długie miesiące obie strony szachowały się nawzajem. Węgry zablokowały 90 miliardów euro oraz 20. pakiet sankcji na Rosję. Z kolei unijna Komisja Europejska zablokowała wypłatę pierwszej transzy pożyczki SAFE, o którą Węgry się starały.
Orban: Brak ropy = brak pieniędzy
KE liczyła cały czas na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych opozycyjnego Petera Magyara, i ten wygrał je z ogromną przewagą.
Teraz Budapeszt, jak napisał Viktor Orban na platformie X, otrzymał za pośrednictwem Brukseli sygnał z Ukrainy, że ta „gotowa jest przywrócić dostawy ropy przez rurociąg Przyjaźń już w poniedziałek”.
Jest jednak jeden warunek. Węgry miałyby znieść blokadę unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro.
Orban odpowiada równie jasnym sygnałem.
Pozycja Węgier się nie zmieniła: brak ropy = brak pieniędzy. Gdy dostawy ropy zostaną przywrócone, nie będziemy już stali na drodze zatwierdzenia pożyczki.Wypłata pożyczki nie nakłada na Węgry żadnego finansowego ciężaru ani zobowiązania
— czytamy we wpisie Viktora Orbana.
