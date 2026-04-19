W północno-zachodnim Londynie dzisiejszej nocy doszło do próby podpalenia synagogi – poinformowała BBC. To kolejny incydent wymierzony w społeczność żydowską w Wielkiej Brytanii w mijającym tygodniu. Premier Keir Starmer napisał na X, że jest „zaszokowany” antysemickimi atakami w kraju.
Ataki „nabierają tempa”
Według organizacji Community Security Trust (CST), która zapewnia ochronę społeczności żydowskiej, w budynku synagogi Kenton United doszło do niewielkich uszkodzeń w jednym z pomieszczeń. Na miejsce wezwano policję i straż pożarną.
Nikt nie doznał obrażeń, ale potwierdzono niewielkie uszkodzenia spowodowane dymem.
To trzeci atak na obiekt żydowski w stolicy w ostatnich dniach
— poinformował we wpisie na Facebooku naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis.
Ataki na społeczność żydowską ‘nabierają tempa’
— ocenił.
Premier Starmer „zaszokowany”
Brytyjski premier Keir Starmer napisał na X, że jest „zaszokowany ostatnimi antysemickimi próbami podpaleń w północnym Londynie”.
To jest odrażające i nie będzie tolerowane. Ataki na naszą społeczność żydowską to ataki na Wielką Brytanię”
— podkreślił.
Nocne podpalenia
W piątek wieczorem podpalono budynek w Londynie, który wcześniej był wykorzystywany przez organizację żydowską. W środę doszło do podpalenia synagogi w pobliskiej dzielnicy Finchley.
Również w piątek brytyjska policja poinformowała, że bada incydent w pobliżu ambasady Izraela po tym, gdy jedna z grup zamieściła w internecie informację o użyciu dronów z „niebezpiecznymi substancjami”.
Pod koniec marca w dzielnicy Golders Green, gdzie około połowę mieszkańców stanowią Żydzi, podpalono cztery ambulanse należące do społeczności żydowskiej.
Do wszystkich ataków poprzedzających incydent w Kenton przyznała się powiązana z Iranem nieznana wcześniej grupa Harakat Aszab al-Jamin al-Islamijja.
Ataki te polegały zazwyczaj na podpaleniach lub użyciu niewielkich improwizowanych ładunków wybuchowych, były przeprowadzane nocą, a następnie rozpowszechniano informacje na ich temat, głównie na platformach społecznościowych powiązanych z proirańskimi środowiskami.
„Operacja hybrydowa”
Obiekty żydowskie były w minionych tygodniach celem ataków także w innych krajach, m.in. w Belgii i Holandii. Dotyczyło to synagog, restauracji i szkoły żydowskiej.
Według think tanku Międzynarodowe Centrum Zwalczania Terroryzmu w Hadze (ICCT) seria zamachów na żydowskie cele w Europie może wskazywać na inspirowaną przez Iran operację hybrydową.
SC/PAP
