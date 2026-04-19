Podejrzenie szantażu wobec producenta żywności dla niemowląt HiPP wywołało międzynarodowy alarm. Skażone słoiczki z jedzeniem mogły trafić do obrotu w kilku krajach, a sprawą zajmują się służby z Austrii, Czech i Słowacji. Firma wydała oświadczenie, w którym potwierdza, że padła ofiarą szantażu. „Pragniemy wyraźnie podkreślić, że incydent ten nie ma związku z jakością naszych produktów. Procesy produkcji, zapewnienia jakości oraz kontroli funkcjonują w HiPP w pełni prawidłowo. Obecna sytuacja wynika z zewnętrznej manipulacji o charakterze przestępczym, pozostającej poza naszą sferą wpływów na trzech wspomnianych rynkach”-podkreślono w komunikacie.
Międzynarodowe śledztwo i możliwy szantaż
O sprawie poinformował m.in. portal dw.com. Policja w Austrii, Czechach i na Słowacji prowadzi intensywne poszukiwania osoby podejrzanej o zatrucie żywności dla niemowląt. Choć produkty sprzedawane w Niemczech nie są objęte zagrożeniem, w sprawę zaangażowana jest także policja kryminalna z Ingolstadt w Bawarii.
Austriacka policja intensywnie poszukuje drugiego słoika z daniem „Marchewka z ziemniakami” o wadze 190 gramów, skażonego trutką na szczury, który miał trafić do obrotu, podobnie jak słoik znaleziony już wczoraj w regionie Burgenland na południowy wschód od Wiednia. Według informacji z Austrii rodzinna firma Hipp założona w bawarskim Pfaffenhofen an der Ilm jest szantażowana. Komenda policji w Ingolstadt nie potwierdziła jednak tej informacji.
Ostrzeżenie dla rodziców
Służby apelują o szczególną ostrożność. Zgodnie z wytycznymi rodzice powinni dokładnie sprawdzać słoiczki przed podaniem ich dzieciom.
Podrobione produkty można rozpoznać po:
— uszkodzonej pokrywce (brak charakterystycznego „kliknięcia”),
— białej naklejce z czerwonym pierścieniem na spodzie opakowania.
Produkty i kanały dystrybucji w Niemczech lub innych krajach europejskich, które nie są objęte śledztwem, nie są zagrożone
— zapewnił rzecznik firmy Clemens Preysing, cytowany przez dw.com.
Potwierdzono jednak, że podejrzane słoiczki pojawiły się również w Czechach i na Słowacji.
Partnerzy handlowi w tych krajach wycofali na wszelki wypadek wszystkie słoiczki Hipp ze sprzedaży. Incydent nie ma żadnego związku z jakością produktu ani procesem produkcji
— podkreślił rzecznik, wskazał przy tym, że przyczyną kłopotów ma być „przestępcza ingerencja” z zewnątrz.
Czy zagrożenie jest większe?
Według rzecznika informacje o naruszonych słoiczkach napłynęły z Niemiec. Z kolei prokuratura w Brnie w Czechach poinformowała, że wszczęto śledztwo w tej sprawie, jednak zagrożenie dotyczące Czech ocenia się jako „niewielkie”
W piątek wieczorem firma zdecydowała się wycofać produkty ze sklepów sieci Spar w Austrii i ogłosiła, że spożycie takiego słoiczka może zagrażać życiu
Jeden z klientów dostarczył podejrzany, nieotwarty słoik znaleziony w miejscowości Schützen am Gebirge. Badania potwierdziły obecność trutki na szczury.
Objawy zatrucia – na co uważać
Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ostrzega przed skutkami spożycia skażonej żywności.
Według niej, jak czytamy w portalu, substancje czynne zawarte w trutkach na szczury mogą powodować obniżenie krzepliwości krwi. Możliwe skutki to krwawienie z dziąseł, krwawienie z nosa, siniaki lub krew w stolcu. Jeśli rodzice zauważą takie objawy u swoich dzieci, które jadły jedzenie marki Hipp, powinni koniecznie zgłosić się do lekarza
Oświadczenie firmy
Firma HiPP przekazała m.in. naszej redakcji oświadczenie, w którym potwierdza, że padła ofiarą szantażu.
W związku z przypadkiem manipulacji dotyczącej słoiczków dla niemowląt HiPP w Austrii, Czechach i na Słowacji, działając w duchu pełnej transparentności i odpowiedzialności, przekazujemy informacje w przedmiotowej sprawie. HiPP padł ofiarą szantażu. Wiadomość od szantażysty otrzymaliśmy na ogólną skrzynkę mailową, niewykorzystywaną do korespondencji indywidualnej i – zgodnie z przyjętymi procedurami – sprawdzaną okresowo. Niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią wiadomości poinformowaliśmy organy policji oraz powołaliśmy wewnętrzny zespół zarządzania kryzysowego
— czytamy w oświadczeniu.
Pragniemy wyraźnie podkreślić, że incydent ten nie ma związku z jakością naszych produktów. Procesy produkcji, zapewnienia jakości oraz kontroli funkcjonują w HiPP w pełni prawidłowo. Obecna sytuacja wynika z zewnętrznej manipulacji o charakterze przestępczym, pozostającej poza naszą sferą wpływów na trzech wspomnianych rynkach. Nie posiadamy wiedzy o żadnych dalszych przypadkach
— podkreśla firma HiPP.
SC/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758371-zatruta-zywnosc-dla-niemowlat-firma-padla-ofiara-szantazu
