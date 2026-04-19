Trutka na szczury w żywności dla niemowląt. Alarm w Europie i śledztwo w trzech krajach. Podejrzenie szantażu!

  • Świat
  • opublikowano:
Policja w kilku krajach prowadzi śledztwo ws. zatruć żywności dla niemowląt / autor: Fratria/zrzut z X/derspiegel

Podejrzenie szantażu wobec producenta żywności dla niemowląt HiPP wywołało międzynarodowy alarm. Skażone słoiczki z jedzeniem mogły trafić do obrotu w kilku krajach, a sprawą zajmują się służby z Austrii, Czech i Słowacji.

Międzynarodowe śledztwo i możliwy szantaż

O sprawie poinformował m.in. portalt dw.com. Policja w Austrii, Czechach i na Słowacji prowadzi intensywne poszukiwania osoby podejrzanej o zatrucie żywności dla niemowląt. Choć produkty sprzedawane w Niemczech nie są objęte zagrożeniem, w sprawę zaangażowana jest także policja kryminalna z Ingolstadt w Bawarii.

Austriacka policja intensywnie poszukuje drugiego słoika z daniem „Marchewka z ziemniakami” o wadze 190 gramów, skażonego trutką na szczury, który miał trafić do obrotu, podobnie jak słoik znaleziony już wczoraj w regionie Burgenland na południowy wschód od Wiednia. Według informacji z Austrii rodzinna firma Hipp założona w bawarskim Pfaffenhofen an der Ilm jest szantażowana. Komenda policji w Ingolstadt nie potwierdziła jednak tej informacji.

Ostrzeżenie dla rodziców

Służby apelują o szczególną ostrożność. Zgodnie z wytycznymi rodzice powinni dokładnie sprawdzać słoiczki przed podaniem ich dzieciom.

Podrobione produkty można rozpoznać po:

— uszkodzonej pokrywce (brak charakterystycznego „kliknięcia”),

— białej naklejce z czerwonym pierścieniem na spodzie opakowania.

Produkty i kanały dystrybucji w Niemczech lub innych krajach europejskich, które nie są objęte śledztwem, nie są zagrożone

— zapewnił rzecznik firmy Clemens Preysing, cytowany przez dw.com.

Potwierdzono jednak, że podejrzane słoiczki pojawiły się również w Czechach i na Słowacji.

Partnerzy handlowi w tych krajach wycofali na wszelki wypadek wszystkie słoiczki Hipp ze sprzedaży. Incydent nie ma żadnego związku z jakością produktu ani procesem produkcji

— podkreślił rzecznik, wskazał przy tym, że przyczyną kłopotów ma być „przestępcza ingerencja” z zewnątrz.

Czy zagrożenie jest większe?

Według rzecznika informacje o naruszonych słoiczkach napłynęły z Niemiec. Z kolei prokuratura w Brnie w Czechach poinformowała, że wszczęto śledztwo w tej sprawie, jednak zagrożenie dotyczące Czech ocenia się jako „niewielkie”

W piątek wieczorem firma zdecydowała się wycofać produkty ze sklepów sieci Spar w Austrii i ogłosiła, że spożycie takiego słoiczka może zagrażać życiu

Jeden z klientów dostarczył podejrzany, nieotwarty słoik znaleziony w miejscowości Schützen am Gebirge. Badania potwierdziły obecność trutki na szczury.

Objawy zatrucia – na co uważać

Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ostrzega przed skutkami spożycia skażonej żywności.

Według niej, jak czytamy w portalu, substancje czynne zawarte w trutkach na szczury mogą powodować obniżenie krzepliwości krwi. Możliwe skutki to krwawienie z dziąseł, krwawienie z nosa, siniaki lub krew w stolcu. Jeśli rodzice zauważą takie objawy u swoich dzieci, które jadły jedzenie marki Hipp, powinni koniecznie zgłosić się do lekarza

SC/dw.com

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych