Rosyjska propaganda znów pisze od nowa historię i ponownie uderza w Polskę. Tym razem rzeczniczka MSZ Federacji Rosyjskiej oskarżyła Warszawę o rzekome wspieranie III Rzeszy, sugerując jednocześnie, że kwestia odpowiedzialności za II wojnę światową wciąż pozostaje otwarta.
Oskarżenia z Moskwy
Maria Zacharowa, została zacytowana przez propagandową agencję TASS. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ umieściła Polskę na liście państw mających – według Kremla – wspierać nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. W swojej wypowiedzi podkreśliła również, że trwają analizy prawne dotyczące odpowiedzialności za zbrodnie wojenne.
Lista państw wskazanych przez Rosję
Wśród krajów wymienionych przez Zacharową znalazły się nie tylko Polska, ale także Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Finlandia, Austria, Łotwa, Francja oraz Czechy. Wiadomo, że polscy żołnierze, mimo prób werbowania przez Niemców, nigdy nie stanęli w szeregach hitlerowskiej armii. Jednak zdaniem rzeczniczki, kwestia odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na narodzie radzieckim „nie została zamknięta”.
Element wojny informacyjnej
To nie pierwsza próba fałszowania historii przez Kreml. Wypowiedzi rosyjskich przedstawicieli władzy oraz doniesienia mediów państwowych są często częścią szerszej strategii informacyjnej. Tego typu narracje wpisują się w działania propagandowe Federacji Rosyjskiej, a wiarygodni historycy są zgodni, że to reżimy Niemiec i ZSRR doprowadziły do rozpoczęcia II wojny światowej.
Czytaj także
SC/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758348-rosyjskie-klamstwa-kreml-oskarza-polske-o-wspieranie-iii-rzeszy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.