Kubańczycy z USA chcą obalenia komunistów w swoim kraju! Odrzucają możliwość porozumienia z reżimem

Kuba / autor: Pixabay/Falkenpost
Prawie 80 proc. mieszkających w USA Kubańczyków popiera ewentualną interwencję wojsk amerykańskich na Kubie w celu obalenia komunistycznego reżimu - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie amerykańskiego dziennika „Miami Herald”.

Nie chcą porozumienia z władzami Kuby

Zgodnie z badaniem, najwyższy, 88-procentowy odsetek popierających interwencję zbrojną wojsk USA w celu obalenia reżimu w Hawanie stanowią obywatele Kuby, którzy opuścili wyspę po 2000 roku. 78 proc. uczestników sondażu odrzuciło możliwość porozumienia administracji prezydenta USA Donalda Trumpa z aktualnymi władzami w Hawanie.

Ponad trzy-czwarte uczestników sondażu, bo 76 proc., zadeklarowało chęć pozostania na terytorium USA mimo, że popierają zmianę polityczną na Kubie.

Pomoc z Hiszpanii

W ostatnich dniach Trump zapowiadał możliwość bliskiej w czasie interwencji militarnej wojsk amerykańskich na wyspie. Dwa dni temu stwierdził, że armia USA może „podjąć działania zbrojne” przeciwko reżimowi w Hawanie. Napięcie między Waszyngtonem i Hawaną wzrosło po tym, jak 3 stycznia wojska amerykańskie pojmały przywódcę Wenezueli, Nicolasa Maduro, który był bliskim sojusznikiem reżimu w Hawanie.

Zatrzymanie go i osadzenie w amerykańskim areszcie oznaczało zakończenie dostaw wenezuelskiej ropy naftowej dla Kuby, co z kolei doprowadziło do poważnych niedoborów paliw oraz energii elektrycznej na wyspie.

Przedstawiciele władz Brazylii, Hiszpanii i Meksyku wydali wczoraj wspólne oświadczenie, w którym domagają się m.in. poszanowania suwerenności Kuby oraz zapewniają, że będą dalej dostarczać pomoc mieszkańcom wyspy.

Czytaj także

SC/PAP

Powiązane tematy

